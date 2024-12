A dicembre su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto Tv dicembre 2024 i nuovi canali

Sarà un Natale “bollente” su Pluto Tv. Dal 2 dicembre si accende il canale Pluto Tv Eros, dedicato, come è facile intuire dal titolo, al cinema erotico. La programmazione mostrerà le varie sfumature dell’intimità. Ogni sera possibile immergersi in un viaggio cinematografico attraverso storie di desiderio e seduzione, con film che raccontano l’eros da molteplici prospettive. Pluto TV Eros promette di offrire un’esperienza visiva ricca di emozioni e fascino, ideale per chi cerca racconti coinvolgenti e intensi.

Il 13 dicembre arriva su Pluto Tv il canale dedicato alla serie tv francese Tandem che racconta le vicende del comandante Lea Soler e del capitano Paul Marchal. I due protagonisti, un tempo coniugi e ora divorziati, si trovano a collaborare sul lavoro, affrontando insieme i casi più complessi.

Pluto TV dicembre, le novità della programmazione

Il calendario dell’avvento

Su Pluto Tv Christmas si aspetta il Natale con il calendario dell’avvento: dal 1° dicembre alla vigilia di Natale ogni sera ci sarà un film per infondere di romanticismo anche queste feste. Tra i titoli più attesi, Six Degrees of Santa il 1° dicembre, mentre il 2 dicembre ci sarà Innamorarsi a Silver Lake – The Christmas Retreat la storia di Kim, che dopo essere stata lasciata dal fidanzato, decide di trascorrere una breve vacanza con la madre, durante la quale incontra Mark, recentemente disoccupato.

Il 5 dicembre su Pluto Tv Christmas ci sarà Natale in Scozia, una commedia romantica ambientata nelle magiche atmosfere scozzesi, mentre l’8 dicembre arriverà Una coppia sotto il vischio – Mistletoe Match, una commedia dolce e spensierata che racconta l’incontro tra due scettici sconosciuti. Tra gli altri titoli della collezione natalizia ci sarà Ghosts of Christmas Past in onda il 16 dicembre e Coupled Up For Christmas il 17 dicembre. Tra i film che renderanno ancora più magica l’attesa del Natale anche Nove cuccioli sotto l’albero – The Nine Kittens of Christmas, che allieterà la serata del 22 dicembre, fino ad arrivare alla vigilia con Il Natale delle verità – A Family for the Holidays in onda il 24 dicembre.

Facce da Hollywood

Su Pluto Tv Film il sabato sera torna il ciclo Facce da Hollywood. Tra i volti del mese ci saranno Johnny Depp, Gerard Butler, Vincent Cassell e Susan Sarandon. Depp sarà il protagonista il 7 dicembre di Minuti contati in cui sarà un uomo che deve salvare la figlia compiendo un atto disperato. Il 14 ci sarà Gamer con Gerard Butler, un film ambientato in un futuro distopico, in cui in un gioco di controllo mentale, i condannati a morte sono costretti a combattere in un ambiente senza speranza. Il Monaco con Vincent Cassel è il filmd el 21 dicembre, la storia dell’ascesa e caduta di Fratello Ambrosio, predicatore cappuccino del XVII secolo a Madrid. Cresciuto nella dottrina cappuccina, diventa famoso, ma l’arrivo di un misterioso monaco porta sconvolgimenti e rivela oscuri segreti. Infine il poliziesco Twilight del 1998 con Paul Newman, Susan Sarandon e Gene Hackman: Harry Ross, un vecchio e malandato detective privato, si occupa di un suo amico attore malato di cancro, sottoposto a ricatto con la moglie.