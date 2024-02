Per quanto riguarda il mese di marzo 2024, Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, festeggerà l’8 marzo, la feste delle donne, con una programmazione ad hoc.

A partire proprio dall’8 marzo 2024, infatti, si accenderà il canale VH1+ Girl Power!, un intero canale musicale dedicato alle donne e a tutti gli artisti e artiste che si sono impegnati per portare le donne a rivendicare i propri diritti.

Dal 4 al 10 marzo, invece, su Pluto TV Serie andrà in onda un ciclo di serie tv dal titolo Donne Protagoniste. Tra le serie disponibili, ci saranno United States of Tara, con Toni Collette, che interpreta una donna affetta da disturbo dissociativo dell’identità, Chasing Life, serie con protagonista Italia Ricci che interpreta il ruolo di April Carver, giornalista alle prese con la scoperta di una malattia terminale, Call the Midwife, serie ambientata a Londra, nel quartiere Poplar, negli anni ’50 e ’60, e incentrata sulla vita delle ostetriche in quel periodo, e The Paradise, serie ambientata in un grande magazzino alla fine del diciannovesimo secolo, con protagonista Joanna Vanderham nei panni di Denise Lovett.

Su Pluto TV Cinema Italiano, invece, ogni martedì alle 21, andrà in onda una programmazione speciale dal titolo Dive Italiane. I film scelti sono Caccia al Marito (5 marzo) con protagonista una giovanissima Sandra Mondaini, Urlatori alla Sbarra (13 marzo), con Mina, Adriano Celentano, Elke Sommer e Joe Sentieri, Il crimine non va in pensione (19 marzo), film con protagonista Stefania Sandrelli, e Alina (26 marzo) con Gina Lollobrigida.

Pluto TV: cinema e la serie Numb3rs

A marzo, inoltre, si accenderà il canale dedicato alla serie Numb3rs, con Rob Morrow e David Krumholtz.

Su Pluto TV Film Commedia, infine, ogni giovedì alle 21, torneranno le commedie americane. I film visibili saranno Uno spostato sotto tiro (7 marzo), con Jamie Foxx, The Fighting Temptations (14 marzo), con Beyoncé e Cuba Gooding Jr., Una rapina quasi perfetta (21 marzo) e Kingpin (28 marzo), con Bill Murray e Woody Harrelson.