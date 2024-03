Per quanto riguarda il mese di aprile 2024, su Pluto TV, il servizio digitale FAST gratuito di Paramount, sarà visibile Twin Peaks, la serie capolavoro di David Lynch che si potrà rivedere precisamente nella notte dell’8 aprile, dalle ore 22 fino alle ore 6, con un canale ad hoc.

Dal 1° aprile, invece, sarà visibile anche LOL:-), canale interamente dedicato a sketch comici mentre dal 19 aprile, sarà disponibile sulla piattaforma il canale dedicato alla serie Medium, che permetterà ai telespettatori di rivivere le avventure di Allison Dubois, interpretata da Patricia Arquette, medium che aiuta la polizia a risolvere i casi, comunicando con i defunti.

Dal 26 aprile, invece, sarà visibile il canale Star Trek: Voyager mentre durante tutto il mese di aprile, si accenderanno quattro canali dedicati ai protagonisti della serie animata South Park, Kenny, Stan, Cartman e Kyle: ognuno di loro avrà un canale dedicato con gli episodi migliori che lo vedono protagonista.

Pluto TV: le novità cinematografiche di aprile 2024

Per quanto riguarda il cinema, invece, ogni martedì sera alle ore 21:30 su Pluto TV Film Drama, durante il mese di aprile, verrà trasmesso un film per il ciclo True Drama, una serie di film basati su storie vere. Il 2 aprile, sarà visibile il film Fuga da Pretoria, con Daniel Radcliffe, la storia di due attivisti sudafricani che cercano di fuggire dalla prigione di Pretoria; il 9 aprile, invece, sarà disponibile il film The Matthew Shepard Story, storia basata sulla morte di Matthew Shepard, studente universitario gay vittima di violenza; il 16 aprile, invece, andrà in onda il film When Innocence is Lost, con Keri Russell, che interpreta una 17enne incinta che lotta per la custodia del suo bambino; il 23 aprile verrà trasmesso il film Hostages, una storia di fuga oltre la Cortina di Ferro negli anni ’80 e il 30 aprile, infine, andrà in onda Evil, film ambientato in un collegio privato degli anni ’50 con protagonista Erik, adolescente espulso dalla scuola.

Dal 4 aprile, tutti i giovedì alle ore 23, su Pluto TV Cinema Italiano, invece, per tutto il mese di aprile, verrà trasmesso un film per il ciclo Bollenti Spiriti, un viaggio nel cinema erotico italiano. I film scelti sono i seguenti: Bordella, diretto da Pupi Avati (in onda il 4 aprile), con Gigi Proietti e un giovanissimo Christian De Sica nei panni di due gigolò, Monella, capolavoro di Tinto Brass con Anna Ammirati (in onda l’11 aprile), Avere vent’anni, con Gloria Guida e Lilli Carati (18 aprile), e Colpo in canna (25 aprile), con Ursula Andress.