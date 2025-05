Platonic, la serie comedy torna su Apple Tv+: la data di uscita, la trama e quanti episodi sono

Si chiama Platonic la serie comedy che ha spopolato in tutto il mondo e che va in onda su Apple Tv+. La piattaforma streaming ha annunciato una nuova stagione, che vedrà come protagonisti sempre Seth Rogen e Rose Byrne e che è stata promossa mediante il primo teaser trailer. Le nuove puntate inizieranno il prossimo 6 agosto, a più di due anni di distanza dalla prima stagione, e per l’occasione ci sarà una doppia prémiere. Gli episodi saranno 10, e verranno divisi ogni settimana e trasmessi fino al 1 ottobre. Rogen è intanto protagonista – sempre su Apple Tv+ – anche di The Studio, la serie che terminerà con la sua prima stagione il giorno prima del debutto di Platonic 2.

La trama del progetto Platonic

La serie tv è scritta e diretta da Francesca Delbanco e Nick Stoller. I due protagonisti Seth Rogen e Rose Byrne interpretano Will e Sylvia, ex migliori amici che si ritrovano dopo esser stati distanti per tanto tempo. Lei è una casalinga e si è unita in matrimonio con Charlie, un avvocato, da cui ha avuto tre figli. Will è invece appena uscito da un divorzio.

Si riavvicinano e la loro amicizia diventa così intensa che finisce per destabilizzare totalmente le loro rispettive vite. I due attori sono anche produttori esecutivi insieme a Delbanco, Stoller, Conor Welch, Evan Goldberg e James Weaver.

Dove eravamo rimasti e dove siamo oggi

Le scorse puntate erano terminate nel 2023 e si erano concluse con un salto temporale di un anno. Will e Jenna avevano infatti annunciato il fidanzamento, e lui aveva coinvolto anche Sylvia nei preparativi delle nozze, chiedendole la possibilità di essere la wedding planner del grande evento. Un legame ancora più intenso – quello nato tra i due – che aveva aperto a nuove possibilità. La seconda stagione continuerà a raccontare le vicende dei due migliori amici Sylvia e Will, che devono affrontare i dubbi della mezza età. I due continuano un rapporto senza precedenti e, nel frattempo, affrontano sfide molto diverse come quelle legate a problemi di lavoro, matrimoni da organizzare e crisi dei loro partner. “Il duo fa del suo meglio per essere l’uno la roccia dell’altro, ma a volte le rocce rompono le cose“, si legge nella trama ufficiale della serie.

Il cast

Oltre ai due protagonisti, nella nuova stagione tornano Luke Macfarlane, che interpreta il marito di Sylvia, e Carla Gallo che è invece la sua migliore amica Katie. Nel cast sono inoltre entrate alcune guest star come Aidy Bryan, Kyle Mooney e Beck Bennet, i comici del Saturday Night Live. Ci sarà inoltre Sam McMurray, che collaborò con Rogen quando entrambi parteciparono a Freaks and Geeks.