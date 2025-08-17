Pippo Baudo morto, arriva il messaggio di Maria De Filippi

La morte di Pippo Baudo, il conduttore 89enne che ha fatto la storia delle TV italiana, ha scosso il mondo dello spettacolo. Moltissimi i messaggi di addio e cordoglio dei vip, tra i tanti, quello di Maria De Filippi

Anche in assenza dai social, Maria De Filippi ha voluto tributare un sentito omaggio a Pippo Baudo, il leggendario conduttore televisivo italiano scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni, riconosciuto come uno dei massimi innovatori del piccolo schermo nazionale.

Maria De Filippi e l’omaggio a Pippo Baudo tramite Amici

Attraverso il profilo ufficiale di Amici, il celebre talent show che conduce da più di vent’anni, Maria De Filippi ha condiviso una toccante dedica ispirata al ricordo di Baudo. Ha scelto di riproporre le parole di Enrico Mentana, giornalista e direttore di La7, che ha descritto Baudo come una delle colonne portanti della televisione italiana. “Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. È per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo”, ha scritto la De Filippi, firmandosi semplicemente con le iniziali “MDF”.

Enrico Mentana ricorda i giganti della TV italiana

Nel suo messaggio, Mentana ha evocato la memoria di alcuni tra i più grandi protagonisti del passato televisivo italiano, quali Mike Bongiorno, Raffaella Carrà, Corrado e Maurizio Costanzo, il celebre giornalista e conduttore nonché marito di Maria De Filippi, scomparso nel 2023 a 84 anni. “Se ne è andato anche lui, Pippo. È stato con Mike, Raffaella, Corrado e Costanzo uno dei re della tv, da Settevoci ai mille Sanremo, a tantissime altre pagine storiche della nostra vita comune. La memoria mi fa riaffiorare una valanga di ricordi tutti legati alla sua straordinaria presenza. Addio grande Pippo”, ha commentato Mentana, sottolineando come Baudo abbia segnato un’epoca irripetibile.

A questo primo messaggio ne è seguito un secondo, altrettanto significativo, in cui Mentana riflette sull’irripetibilità di quell’epoca d’oro della televisione italiana: “Pippo Baudo con Mike, Mina, Corrado e Enzo Tortora, facile oggi dire ‘una tv che non c’è più’. Per noi che prima di tutto da spettatori abbiamo conosciuto e apprezzato quei giganti di un’epoca che è finita, ma non è superabile, un vuoto che si riempie di ricordi.”

Queste parole, condivise da Maria De Filippi tramite il canale ufficiale di Amici, testimoniano il profondo rispetto e la commozione di una delle più importanti figure televisive contemporanee nei confronti di un pioniere che ha plasmato la storia del piccolo schermo italiano.