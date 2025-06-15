Pino Insegno, non solo Reazione a Catena: sbarca in prima serata. L’indiscrezione

Dopo il ritorno alla guida del game show estivo di Rai 1, l’attore e conduttore romano sarebbe pronto a una nuova avventura su Rai 2 con un programma comico del tutto inedito.

Il conduttore romano è tornato sugli schermi televisivi con la nuova edizione di Reazione a Catena ed è ormai lanciato ad accompagnare i telespettatori con giochi di parole e sfide all’ultima lettera. Eppure, il game show non sarebbe l’unico impegno per Insegno in questa stagione calda.

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagspia.it il conduttore starebbe lavorando a un secondo progetto, molto diverso per contenuti e collocazione oraria, ma destinato anch’esso a far parlare di sé. Si tratterebbe infatti di un programma pensato per il prime time della seconda rete, dove Insegno dovrebbe mostrare un volto più ironico e scanzonato.

Le prime indiscrezioni parlano di un format comico con una forte impronta territoriale, un mix tra varietà e sfida a squadre, pensato per regalare leggerezza alle domeniche sera estive del pubblico Rai. E Insegno, con la sua lunga esperienza nel mondo dell’intrattenimento, potrebbe essere il volto perfetto per guidare questa nuova scommessa televisiva.

Doppio appuntamento con Pino Insegno

Il nuovo programma di Pino Insegno che dovrebbe chiamarsi Facce Ride, vedrà il doppiatore romano tornare a una dimensione che conosce bene: quella del sorriso, della comicità popolare e dell’interazione con il pubblico. Il format – ideato e prodotto dalla casa di produzione Stand by Me, guidata da Simona Ercolani – dovrebbe andare in onda ogni domenica sera su Rai 2, portando sul palco tre squadre provenienti dal Nord, Centro e Sud Italia, pronte a sfidarsi a colpi di gag e performance umoristiche.

A giudicare le esibizioni, secondo le prime anticipazioni, ci sarà una giuria vip dal nome ironico: i “musoni”, tre personaggi noti del mondo dello spettacolo che avranno il compito di valutare chi saprà farli ridere di più. Ma le novità non finiscono qui: Insegno non sarà solo in questa nuova avventura. Al suo fianco infatti potrebbe tornare un vecchio compagno di scena e di risate: Roberto Ciufoli, con cui ha condiviso i successi della Premiata Ditta. Una reunion dal sapore nostalgico che potrebbe rivelarsi vincente per coinvolgere il pubblico più affezionato.

Nel frattempo, Reazione a Catena continua il suo percorso su Rai 1. Se la prima puntata ha registrato numeri modesti – anche per via della concorrenza sportiva – nei giorni successivi ha visto una crescita significativa. L’ultima puntata ha superato i 3 milioni di spettatori nella seconda parte, con uno share vicino al 25%. Numeri che confermano come, nonostante qualche scetticismo iniziale, la scelta della Rai su Pino Insegno stia dando i suoi frutti.

Il conduttore due anni fa era finito al centro delle polemiche per via della sua amicizia con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Per me parla la mia storia artistica; credo nella parola meritocrazia, è il motore della vita. Empatia e meritocrazia sono le cose che contano, ora vengo additato come “raccomandato”. Ho 64 anni, nessuno dice che ne ho 40 di carriera alle spalle, ho fatto le prime serate su Rai 1, la domenica pomeriggio, ho girato i teatri e fatto tv con l’Allegra brigata, poi è nata la Premiata ditta, sono un attore comico, faccio il doppiatore da una vita. Queste cose il pubblico le sa. Sento l’affetto e mi fa piacere. Il legame non si è mai spezzato”. Aveva dichiarato a Repubblica.