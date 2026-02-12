Pilar Fogliati, Carlo Conti e la Fiorentina a Sanremo 2026: quando lo sport incontra il glamour

Carlo Conti annuncia da Fiorello a La Pennicanza la presenza di Pilar Fogliati a Sanremo 2026. L’attrice romana è sulla cresta dell’onda, molto richiesta tra cinema e teatro. Gli impegni per lei si susseguono, ma Sanremo può essere una passerella importante per l’interprete che avrà modo – fra le altre cose – di mettere in mostra anche le proprie doti di intrattenimento.

La commedia è sempre stata un suo vessillo: nota alle cronache è una performance legata alla diversità di accento all’interno del dialetto romano quando si passa da una zona all’altra della Capitale. Non farà soltanto questo, ma la poliedricità dialettica – in termini di retorica – sarà senz’altro un punto a suo favore e anche a favore di Carlo C0nti.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026

Il Direttore Artistico della kermesse, dopo il forfait di Pucci, aveva bisogno di nomi importanti per mettere una pietra sopra alle polemiche legate alla figura del comico. Ecco, dunque, Fogliati, Irina Shayk – per la prima volta sulla televisione italiana – e Tiziano Ferro. Annunci che sono motivo di orgoglio per la manifestazione e vanno ad aumentare un ricco cast tra co-conduttori, cantanti e super ospiti.

L’altro comunque denominatore della kermesse canora è lo sport: Sanremo, negli anni, ha sempre dato lustro a campioni sportivi nelle varie discipline. Lo scorso anno c’è stato Edoardo Bove, che ha raccontato la sua esperienza alla Fiorentina e quello che ha vissuto quando ha avuto un attacco cardiaco in campo.

La Fiorentina, tra calcio e salute: Edoardo Bove all’Ariston

Ora il calciatore gioca in Premier League, ma la sua testimonianza in quel momento ha dato grande forza agli estimatori da casa ma anche a coloro che non seguono lo sport essendo comunque dotati di sensibilità ed empatia. Non è finita, perchè l’Ariston – nel tempo – ha ospitato anche personalità del calibro di Ibrahimovic, Francesco Totti e Cristiano Ronaldo. Il gancio, per avere il campione di turno al Festival della Canzone Italiana, è sempre stato il glamour abbinato alla musica.

Uno sportivo è sempre in prima linea, l’Ariston diventa occasione di vederlo sotto un’altra veste. Sotto i riflettori, fra risate e spettacolo. Sarebbe toccato anche a Jannik Sinner, ma il tennista ha rifiutato (educatamente) di partecipare lo scorso anno, adducendo difficoltà dovute agli impegni sportivi. Si doveva allenare e non aveva tempo per altro. C’è chi, invece, trova tempo e modalità per esserci: come Federica Pellegrini, giunta lo scorso anno nella città dei fiori, per presentare in anteprima – all’epoca – il logo di Milano-Cortina 2026. Un anno dopo le Olimpiadi invernali sono realtà e le imprese degli atleti stanno animando le cronache.

Enigma Paratici

Non è escluso che Conti possa fare una sorpresa anche in tal senso. Non solo campioni olimpici attesi all’Ariston. La Fiorentina, squadra del cuore del Direttore Artistico, torna in primo piano perchè Pilar Fogliati avrebbe un flirt – c’è già chi parla di relazione seria – con il DS dei viola Fabio Paratici. L’uomo potrebbe, ma non è confermato, essere all’Ariston per ammirare la sua dolce metà in veste di co-conduttrice.

Magari Conti potrebbe chiamarlo dalla platea, come accaduto a Cristiano Ronaldo diversi anni fa, quando a Sanremo c’era Amadeus, per qualche siparietto divertente. I tifosi non aspettano altro. Sarebbe anche l’occasione giusta per ricordare Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina recentemente scomparso. Insomma, lo sport incontra lo spettacolo e il glamour. All’Ariston non sono esclusi colpi di scena di questo tipo. Conti sta lavorando a qualcosa di importante, anche per omaggiare le persone presenti in sala. Il Teatro Ariston sarà gremito e le presenze (annunciate e non) potranno fare la differenza.