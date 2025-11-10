Pietro Masotti: età, moglie e figli, studi, profilo Instagram. Tutto su Marcello de Il Paradiso delle Signore

Pietro Masotti, classe 1986, nato a Rutigliano, piccolo comune in provincia di Bari, è uno degli attori italiani più apprezzati del panorama televisivo contemporaneo. Conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo di Marcello Barbieri nella popolare soap opera Il Paradiso delle Signore, Masotti è un professionista dal talento eclettico, con una carriera che affonda le radici nel teatro e si è evoluta in un successo televisivo che gli ha regalato una grande notorietà. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Dopo aver completato gli studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Masotti inizia la sua carriera artistica cimentandosi sia nel teatro che nella televisione. Il suo percorso formativo lo porta a partecipare a numerosi seminari di alto livello, come quelli organizzati al Teatro Nazionale di Roma, dove ha avuto modo di lavorare su classici come Re Lear, sotto la guida di Peter Clough, e Sogno di una notte di mezza estate, diretto da Luca Ronconi. Ma non solo teatro: la passione di Masotti per l’arte lo spinge ad esplorare anche il doppiaggio e la danza, oltre a cimentarsi in altre discipline artistiche, tra cui il canto e la musica.

Pietro Masotti, dentro e fuori lo schermo

Il debutto televisivo di Masotti risale al 2008, quando appare nel programma Volami nel cuore di Pupo. Da quel momento, la sua carriera decolla: nel 2010 ottiene ruoli in film come L’estate di Martino e Venti sigarette, mentre l’anno successivo lo vediamo recitare in Dieci regole per fare innamorare diretto da Cristiano Bortone. La sua carriera cinematografica raggiunge una svolta nel 2014, quando diventa protagonista del film Rudy – Il divo dei divi.

Tuttavia, è il ruolo di Marcello Barbieri nella soap Il Paradiso delle Signore che lo catapulta tra i volti più amati della televisione italiana. Entrato nel cast durante la quarta stagione, Masotti ha contribuito a rendere il suo personaggio uno dei più complessi e amati, alimentando le trame intricate e le storie d’amore che ruotano attorno a Marcello e alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Riguardo alla vita privata di Pietro Masotti, l’attore è noto per la sua discrezione. Sebbene non ami esporsi sui social, ha comunque parlato del suo rapporto con Marta, una dottoressa siciliana, con cui sta costruendo una vita insieme. In un’annuncio fatto sui social, Masotti ha rivelato che nel 2025 diventerà padre per la prima volta. La sua fiducia nel legame con Marta è stata anche un supporto fondamentale nei momenti più difficili della sua vita, quando ha sofferto di attacchi di panico.

Pietro ha anche ammesso di avere un ristretto gruppo di amici, ma di lunga data, e ha spesso sottolineato come la felicità per lui risieda nelle piccole cose quotidiane. Crede fermamente che ogni relazione, anche la più forte, necessiti di un lavoro costante per mantenere viva la passione. L’attore ha un seguito considerevole sui social, dove, su Instagram, vanta poco più di 66mila follower, con cui condivide momenti della sua vita e della sua carriera.

Nel frattempo, la trama di Il Paradiso delle Signore si è evoluta: nella decima stagione, il personaggio di Marcello Barbieri è protagonista di un’importante svolta sentimentale, decidendo di lasciare la Contessa Adelaide per tornare ad amare Rosa Camilli, proprio quando la coppia era pronta a sposarsi.