Giornata romana quella di ieri per Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset è passato mercoledì pomeriggio al Centro Palatino in Roma per fare gli auguri di Natale. Ma non solo, è stata infatti l’occasione per lui di fare un grande abbraccio collettivo a tutti i dipendenti romani dell’informazione Mediaset presenti. Si parla di oltre duecento persone fra giornalisti, conduttori e celebrità, insieme a tutte le maestranze di Mediaset. Dai truccatori, agli operai, dai tecnici al personale delle pulizie. Insomma un grande abbraccio fra Pier Silvio Berlusconi e i dipendenti della sua società, fatto anche di tantissimi selfie. Il tutto qualche giorno dopo che l’ad di Mediaset ha voluto presentarsi agli studi Elios di Roma, per fare un saluto a Maria De Filippi, che lo scorso 5 dicembre ha festeggiato il suo compleanno.

Pier Silvio Berlusconi e un grande abbraccio collettivo al Palatino

Un incontro davvero molto lungo, partito alle 14:00 e andato avanti fino alle 18:30 quello di mercoledì al centro Palatino. Un incontro che ha visto l’amministratore delegato di Mediaset salutare uno ad uno i presenti, in clima davvero famigliare. Il tutto condito da tanti aneddoti dei dipendenti più anziani, che hanno ricordato a Pier Silvio i momenti in cui il padre veniva a salutarli. Insieme a Piersilvio c’erano alcuni dirigenti Mediaset, fra gli altri Mauro Crippa, Andrea Delogu e Giorgio Restelli.

Pier Silvio a Mimun: “Resti con noi fino a quando vorrai”

Presente anche tutta la squadra del Tg5, capitanata dal suo direttore Clemente J. Mimun e il condirettore ad personam Cesara Buonamici. A proposito di Clemente Mimun, Piersilvio, dopo aver elogiato il grande lavoro che sta facendo il Tg5, rivolgendosi proprio a lui, gli ha detto quanto lui sia uno di famiglia, legandolo praticamente alla direzione del Tg5 a vita: “Resti con noi fino a quando vorrai“. Una dichiarazione pubblica di Piersilvio Berlusconi che spazza via, una volta per tutte, le molte voci che dicevano che il rapporto fra i due si fosse incrinato. Voci che già tempo fa TvBlog aveva avuto modo di raccontare come fossero infondate. La poltrona di direttore del Tg5 per Mimun è più salda che mai.

I conti e gli ascolti di Mediaset positivi, il saluto a Giambruno

Presenti nel grande brindisi natalizio al Palatino anche due delle inquiline di questo centro di produzione, ovvero le new entry del gruppo Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Si segnala anche una lunga chiacchierata fra l’ad di Mediaset e Andrea Giambruno, i presenti dicono fra sorrisi e battute. Nel discorso che l’amministratore delegato di Mediaset ha fatto ai presenti, si è sottolineato come il gruppo che lui dirige abbia conti assolutamente positivi, insieme ad ottimi ascolti.

Il grazie ai suoi dipendenti per la loro reazione dopo la perdita del papà

Pier Silvio Berlusconi ha poi voluto ringraziare tutti i suoi dipendenti che dopo la perdita del papà hanno saputo reagire nei migliore dei modi, proprio come Silvio Berlusconi avrebbe voluto, permettendo al gruppo di brillare ancora di più. Un incontro quello di oggi al Centro del Palatino che ha avuto come denominatore comune lo spirito aziendale di un gruppo che è più una famiglia che un insieme di colleghi. Ed è questa la differenza, si è detto fra le maestranze, che rende Mediaset diversa rispetto ad altre realtà televisive.

Tre parole hanno fatto da mantra nella giornata romana di Piersilvio Berlusconi: casa, famiglia, futuro. Questa è Mediaset per Piersilvio Berlusconi e per i suoi dipendenti.