Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del Grande Fratello Vip 5 (video)

Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’. La sua proclamazione è avventura nel corso della trentacinquesima puntata in onda, stasera, venerdì 29 gennaio 2021. Ha vinto lo scontro al televoto (con il 56% delle preferenze) con Andrea Zelletta, altro veterano del programma (Qui, il video).

Pierpaolo: “E’ indescrivibile stare qui. Lo farei per mio figlio. Non ho adottato strategia e gioco. Ma solo i miei sentimenti”.

Andrea: “Arrivati a questo punto, sono felicissimo. Lo farei per mio nonno, è la persona che ha sempre creduto in me da quando ho messo piede al mondo”.

L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ ha rivisto, a debita distanza, l’ex amica speciale Elisabetta Gregoraci, con cui ha condiviso la casa del reality di Canale 5 fino al 7 dicembre 2020:

Pierpaolo: “Ho il cuore a mille. Ci speravo. E’ un’emozione che porterò sempre nel cuore e non dimenticherò mai. Il percorso che ho vissuto mi ha fatto capire che qualcuno fuori ha sognato insieme a me. Poi, ad un certo punto, non pensavo di arrivare in finale. Per una parte di percorso, sì. Spero che tu sia felice perché mi ha molto piacere. Sei bellissima come sempre.”

Elisabetta: “Sono felice per te e anche per Andrea. Me lo auguro che arriverete fino alla fine. Tu, per andare avanti fino alla fine, usa il cuore”.

Il gieffino non è riuscito a strapparle la promessa di una cena una volta spente le luci del loft di Cinecittà.

Il pubblico ha deciso che il secondo finalista di questa edizione di #GFVIP è… PIERPAOLO! 💥 pic.twitter.com/5SYL4sQCRb — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021