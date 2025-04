Pierpaolo Pretelli, chi è: tutto sull’inviato dell’Isola dei Famosi, carriera e vita privata

Pierpaolo Pretelli è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2025, pronto a conquistare il pubblico con il suo entusiasmo contagioso.

Pierpaolo Pretelli, senza ombra di dubbio, è uno di quei personaggi che sembrano nati per stare sotto i riflettori. Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990, ha sempre avuto dentro di sé una scintilla che lo spingeva verso il mondo dello spettacolo.

Fin da giovane, infatti, mostra una determinazione fuori dal comune. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico, nel 2009 decide di trasferirsi a Roma per inseguire il sogno di diventare avvocato, iscrivendosi a Giurisprudenza. Però, come spesso accade, la vita aveva altri piani per lui.

Tutto su Pierpaolo Pretelli, ecco chi è

Mentre si destreggia tra esami universitari e la frenesia della capitale, Pierpaolo si mantiene facendo il cameriere, il ballerino e anche il modello. Una gavetta vera, fatta di sacrifici e di tanta voglia di emergere. Non ci mette molto a capire che la sua strada non sarebbe stata tra codici e aule di tribunale, bensì sotto i riflettori, davanti a una telecamera.

La popolarità arriva con “Striscia la Notizia”, dove diventa uno dei primi “velini” uomini, rompendo schemi e conquistando simpatia e curiosità. Da lì in poi, la carriera di Pierpaolo prende il volo: partecipa a diversi programmi televisivi e reality show, diventando una presenza familiare per il pubblico italiano. La vera svolta, però, arriva con il “Grande Fratello Vip 5”. Ed è proprio lì che accade qualcosa che cambia la sua vita anche fuori dallo schermo.

Durante il reality, infatti, conosce Giulia Salemi, influencer e personaggio televisivo già molto amata dal pubblico. Tra i due nasce una storia d’amore intensa, genuina, che conquista subito i fan. Non è solo una relazione nata sotto i riflettori: con il passare del tempo, Pierpaolo e Giulia dimostrano di essere una coppia solida, capace di resistere alle pressioni mediatiche e agli inevitabili alti e bassi. Oggi, vivono insieme e condividono molti aspetti della loro quotidianità con i follower, mostrando una complicità che sembra crescere giorno dopo giorno.

Il figlio Leonardo

La vita privata di Pierpaolo Pretelli è sempre stata segnata da legami profondi. Prima di conoscere Giulia, è stato a lungo fidanzato con Ariadna Romero, una attrice e modella cubana. Dal loro amore, nel 2017, nasce Leonardo, il suo primo figlio. Anche se la relazione con Ariadna termina, i due riescono a mantenere un ottimo rapporto per il bene del piccolo, dimostrando una maturità che, purtroppo, non è così scontata nel mondo dello spettacolo.

Oggi, Pierpaolo è molto più di un ex gieffino o di un volto televisivo: è un artista a tutto tondo, capace di cantare, ballare, condurre e, senza esagerare, anche emozionare. La sua nuova avventura come inviato dell’Isola dei Famosi 2025 lo vede in una veste inedita, più matura e professionale. Con il suo sorriso disarmante e quella naturalezza che è diventata un suo marchio di fabbrica, è pronto a raccontare al pubblico ogni sfumatura dell’avventura dei naufraghi.

Insomma, Pierpaolo Pretelli ha percorso tanta strada, eppure non ha mai perso quella spontaneità che lo ha fatto apprezzare fin dai primi passi in TV. E forse è proprio questo il suo segreto: rimanere se stesso, sempre, anche mentre cresce, cambia e conquista nuovi traguardi.