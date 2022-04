Piero Chiambretti verso l’addio a Tiki Taka e l’approdo nel prime time di Canale 5?

Tempi di fine contratto per Piero Chiambretti a Mediaset, che a fine stagione concluderà l’attuale collaborazione con l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi. Si discute di quel che accadrà nella prossima stagione televisiva dell’ex enfant prodige della tv italiana lanciato da Angelo Guglielmi e Bruno Voglino nella mitica Rai3 di fine anni ottanta. Pare, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, che Piero Chiambretti non voglia più fare Tiki Taka, il talk show sportivo che va in onda nella seconda, o più esattamente terza serata di Italia 1.

Un impegno che, giustamente ci permettiamo di aggiungere noi, va stretto ad un personaggio di talento qual è Piero Chiambretti, che nella sua carriera ha dimostrato il suo valore in tantissimi programmi televisivi da lui inventati e realizzati per il piccolo schermo. Dunque non è cosa per Chiambretti una ulteriore stagione a Tiki Taka. Cosa sarà dunque di Piero nella prossima stagione televisiva?

Esiste un vecchio amore nella mente e nel cuore di Piero Chiambretti, amore televisivo s’intende. Una sua vecchia idea, di cui per altro vi abbiamo già parlato da queste colonne tempo fa e che poi non vide la luce. Parliamo di un programma con protagonisti i bambini, un vecchio cruccio di Chiambretti, per la prima serata di Canale 5. Già questa sua idea l’aveva per cosi dire imbastita nella Repubblica delle donne, l’ultimo programma di prima serata da lui condotto e diffuso da Rete 4.

In quell’occasione Piero aveva destinato uno spazio di quella trasmissione ad un talk con protagonisti dei bambini che discettavano sulla qualunque. Ecco quell’idea, ovviamente sviluppata, arricchita e adattata alla prima serata, durata compresa, potrebbe essere il perno centrale di questo nuovo programma di Piero Chiambretti per la prima serata della prossima stagione televisiva di Canale 5. Pare che al momento questa ipotesi sia stata accolta dalla dirigenza di Mediaset con una certa freddezza, di certo se ne sta parlando e vedremo se stavolta Piero Chiambretti riuscirà a vararla, magari con il beneplacito di chi questo tipo di programma lo ha già portato nel prime time di Canale 5, vi ricordate un certo Chi ha incastrato Peter Pan? Oppure magari questa idea potrebbe proporla alla Rai per un clamoroso rientro nell’azienda che gli ha dato la popolarità, vedremo come andrà a finire.