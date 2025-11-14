Piero Chiambretti, il futuro è un rebus: dal contratto in scadenza con la Rai alla corte spietata di Mediaset. Gli indizi social animano il tele mercato

Piero Chiambretti potrebbe tornare a Mediaset: il conduttore sarebbe in scadenza di contratto con la Rai e, secondo Dagospia, ci sono i presupposti per rivederlo a Cologno Monzese. Gli indizi sulla trattativa.

Finché la barca va, lasciala andare. Canta così Orietta Berti, ma questo – oltre a essere il titolo di una famosa canzone – è anche parte del nome di un programma televisivo che ha visto protagonista Piero Chiambrtetti in Rai. Il conduttore televisivo si è inventato un nuovo modo di coniugare interviste e intrattenimento: in un mondo di podcaster, il presentatore continua a rinnovarsi considerando quella che viene definita “vecchia scuola”. Chiambretti ha lavorato con Baudo e Bongiorno, un attestato che vale più di mille parole.

Il resto ce lo mette lui, fra idee e irriverenza, con format sempre innovativi e particolarmente stuzzicanti. L’avventura in Rai di Piero Chiambretti starebbe, si usa ancora il condizionale, per finire: dopo Donne sull’orlo di una crisi di nervi e Finché la barca va, Viale Mazzini sta riflettendo sul futuro. Riflettere – in gergo televisivo – vuol dire valutare il da farsi: Chiambretti, nello specifico, avrebbe il contratto in scadenza.

Piero Chiambretti in uscita dalla Rai?

La situazione legata al rinnovo resta ancora un rebus. Nel frattempo che chi di dovere pensa a come risolverlo, il conduttore si guarda intorno. Sul suo cammino torna a mettersi in evidenza Cologno Monzese. Chiambretti a Mediaset deve tanto: i titoli dei programmi più celebri sono ancora sotto gli occhi di tutti. Da Chiambretti Night a Chiambretti Supermarket, passando per Grand Hotel Chiambretti, considerando il passato recente, fino a quella versione riveduta e corretta di TikiTaka – La Repubblica del pallone dove il calcio era solo il pretesto mediatico per mettere in evidenza vizi e virtù del Paese.

Una mente sempre al lavoro, la sua, in cui un’idea non è mai uguale a quella precedente. Proprio di questo estro, oggi, Mediaset ha bisogno perché non può rifugiarsi sempre all’interno dei soliti contenitori tv. I quali vanno bene, sia in termini di Auditel che in termini di investimenti pubblicitari, ma serve anche qualche novità. Chiambretti, secondo Piersilvio Berlusconi, oggi, fa rima con innovazione. Per questo Gabriele Parpiglia, su Dagospia, parla di una possibile trattativa in corso tra il conduttore e l’azienda di Cologno Monzese.

Mediaset pronta al colpaccio

Un ritorno che avrebbe un sapore particolare per il presentatore, al punto che persino i social cominciano a parlare. Alla loro maniera. Lasciando indizi. Il più rilevante, intercettato sempre da Parpiglia, è un post Instagram pubblicato da Giorgio Restelli. Direttore delle risorse artistiche di Mediaset. La foto, nello specifico, è con Piero Chiambretti: scatto correlato dall’hashtag #welcomeback. In Italiano: bentornato. Bentornato dove? Perchè? Quando? Cominciano a chiederselo gli esperti e anche gli appassionati di televisione.

Non ci sono, in merito alla possibilità di trattative, né conferme né smentite. Questo potenzialmente è già un primo indizio: nessuna smentita equivale, in questi termini, a un’ipotesi di affermazione. Se aggiungiamo anche il post social, siamo a due indizi. Manca un terzo particolare – che potrebbe uscire nelle prossime settimane – per dare adito a una prova.

Il futuro è un rebus

Chiambretti, nella fattispecie, non è al centro di un romanzo di Agatha Christie. Il suo futuro professionale, tuttavia, è avvolto nel mistero: un enigma che presto potrebbe trovare una soluzione che passa per quello che è stato, secondo il conduttore, uno dei suoi luoghi del cuore a livello professionale. E si sa: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non è ancora tempo di tirare i remi in barca, tornando al presente, ma si deve piuttosto cominciare a pensare a che tipo di mezzo prendere per il futuro.