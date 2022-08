Piero Angela, il ricordo di Bruno Vespa: “Ciao Piero, amico mio”

La scomparsa di Piero Angela oggi è stata come un fulmine a ciel sereno. Pur avendo un’età già molto importante, Piero Angela era visto da tutti come un personaggio immortale e questo per tanti motivi lo era davvero. Il suo percorso professionale, oltre a rimanere scolpito nella memoria di tutti quelli che lo hanno conosciuto, sia televisivamente che privatamente, resterà nelle migliaia di minuti di televisione che ha sempre saputo confezionare in maniera professionalmente ineccepibile, oltre che per i tanti libri che ha avuto modo di scrivere nella sua lunghissima e proficua carriera.

Tanti i messaggi di cordoglio a seguito della sua scomparsa, fra gli altri quello di Pippo Baudo che noi di TvBlog abbiamo raccolto. Oltre al ricordo di Pippo, TvBlog ha raccolto anche quello di Bruno Vespa, che entrato in Rai grazie ad un celebre concorso, lo ha potuto conoscere molto bene, visto che Piero Angela era già un personaggio importante nel 1968, anno dell’ingresso in Rai del conduttore di Porta a porta. Ecco dunque il ricordo di Piero Angela vergato da Bruno Vespa.

Ciao Piero, amico mio