Pierluigi Lupo: chi è la presenza fissa di Affari tuoi

Ogni sera, Stefano De Martino, conduttore di ‘Affari tuoi‘, nell’access prime time di Rai 1, si avvale della preziosa collaborazione di Pierluigi Lupo. Seduto in platea, accanto a Thanat Pagliani, il protagonista del ‘gioco dei pacchi’, in qualità di ‘analista’, stila delle previsioni sul destino dei concorrenti e le cifre contenute negli ultimi pacchi (spesso decisivi) della partita.

Chi è Pierluigi Lupo di Affari tuoi? Età, lavoro, Instagram

Pierluigi ha 49 anni ed è originario di Roma. E’ uno scrittore, giornalista, speaker radiofonico. Ha condotto diversi programmi di cultura e spettacolo. Ha collaborato con ‘Confidenze’ e ‘Donna Moderna’. Non sappiamo se sia single o abbia una fidanzata. Massimo riserbo vige attorno alla sua vita privata.

E’ iscritto all’elenco dei figuranti Rai.

“Poi c’è Lupo, il main character del programma insieme ad Amadeus. Anch’io sono diventato un main character tanto che per strada mi riconoscono. Chi se lo ricorda quando sono stato sbloccato come personaggio del pubblico? Già il momento della regione fortunata dove rido come un cretino è diventato un meme” è la descrizione di Lupo fatta da Thanat, sui social, al termine della scorsa (ed ultima) edizione condotta da Amadeus.

Ha un profilo Instagram @pierluigi.lupo, ad oggi, seguito da oltre 3000 fedelissimi followers.

Come si può diventare figuranti Rai?

“L’Ufficio scritture “Figuranti/Claqueur” della Rai è il settore della Struttura Personale della Direzione Produzione Tv che contrattualizza, su richiesta degli Editori televisivi, claqueurs, comparse, figuranti, figuranti speciali, indossatori, acrobati, giocolieri, mimi, animatori ecc. In questo sito gli interessati possono iscriversi compilando l’apposita scheda ed allegando i file relativi a foto e documenti.

Si ritiene opportuno precisare che la presentazione della propria candidatura e l’invio del curriculum non determina alcun impegno da parte della Rai a contattare i candidati né ad impegnarli, e che la Rai può utilizzare anche altre modalità per il reperimento dei profili citati” si legge sulla sezione dedicata. Bisogna compilare il form con i propri dati anagrafici, allegare foto, dare il consenso al trattamento dei dati personali e registrarsi. E sperare di essere ricontattati.