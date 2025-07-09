Pier Silvio Berlusconi, salta il colpaccio dalla Rai all’ultimo minuto: delusione a Mediaset

Il suo arrivo a Mediaset sembrava essere cosa certa, dopo che i suoi programmi non sono comparsi nei prossimi palinsesti Rai, la voce di uno show in seconda serata per una delle reti del Biscione era diventata sempre più insistente. Ma a quanto pare la trattativa è sfumata o comunque rimandata.

Stiamo parlando del presunto arrivo di Alessandro Cattelan a Mediaset, il conduttore Rai – che quest’anno è stato al timone del Dopo Festival – è letteralmente scomparso dai palinsesti Rai e pareva dovesse approdare sulle reti del Biscione. Ma all’ultimo minuto sarebbe saltato tutto, a rivelarlo è stato Fanpage.it, secondo cui il nome dello showman non sarebbe figurati nei nuovi palinsesti Mediaset, che sono stati presentati martedì 8 luglio.

Perché Alessandro Cattelan non approderà a Mediaset?

Secondo quanto rivelato dal sopracitato portale pare che Alessandro Cattelan non arriverà – per il momento – a Mediaset poiché le parti non avrebbero trovato un accordo. Eppure sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia “corteggiato” il famoso conduttore per mesi, ciò nonostante lo show man non arriverà sulle reti del Biscione.

Dal momento che il suo nome – e quello dei suoi programmi – non erano comparsi nei prossimi palinsesti Rai, l’arrivo di Cattelan a Mediaset sembrava essere la cosa più ovvia. Del resto parliamo di un giovane conduttore che nutre un discreto successo e probabilmente Berlusconi non se lo sarebbe voluto aspettare. E’ noto come l’ad Mediaset stia cercando da tempo di ampliare l’offerta delle sue reti televisive e l’entrata di Cattelan in squadra sarebbe stata vista come una mossa per “completare il quadro”.

La mancanza di Alessandro Cattelan nei nuovi palinsesti Mediaset, però, potrebbe non durare a lungo. Se il conduttore non sarà presente nella stagione autunnale, potrebbe sempre approdare su qualche canale a partire dal 2026, anche perché lo show man al momento pare non avere altri impegni se non far parte della giuria di Italia’s got Talent, ragion per cui potrebbe essere interessato a valutare più offerte e l’azienda del Biscione potrebbe preparare una controproposta per portarlo in squadra e affidargli un programma in seconda serata che rientri nelle sue corde.

Intanto per la prossima stagione televisiva anche Mediaset ha annunciato le tante novità che ha stabilito. Pier Silvio Berlusconi è sempre più intenzionato a migliorare ulteriormente gli ascolti delle sue reti televisive, considerato che quest’anno troppi progetti non hanno portato i risultati sperati. E’ il caso de La Talpa, condotta da Diletta Leotta, che è stato un esperimento completamente fallito e The Couple, condotto da Ilary Blasi, che è stato soppresso senza mandare in onda nemmeno la finale. Ebbene nella prossima stagione l’ad non vuole ripetere gli stessi errori ed evitare, categoricamente, di dover intervenire in modo così forte “in corso d’opera”.