Pier Silvio Berlusconi “promuove” la Toffanin: l’evoluzione della conduttrice a Mediaset

Silvia Toffanin a partire dalla prossima stagione televisiva si troverà ad affrontare una nuova sfida professionale. Come ha anticipato Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, pare proprio che la conduttrice di Verissimo abbia ricevuto “una promozione” e acquisterà sempre più spazio nella programmazione televisiva di Canale Cinque.

Dopo il successo di Verissimo che, con il suo doppio appuntamento settimanale, ottiene sempre ottimi risultati e This is Me, lo spin off di Amici che ha condotto con grande successo la Toffanin, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di affidarle un nuovo incarico, molto prestigioso, che farà senz’altro piacere alla sua compagna.

Silvia Toffanin, dopo Verissimo arriva con un altro programma

Silvia Toffanin nella prossima stagione televisiva condurrà un altro programma, oltre a Verissimo e allo spin off di Amici, torna in prima serata con un format incentrato sulle interviste ad esponenti politici. Pier Silvio Berlusconi ne ha parlato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 8 luglio per presentare i nuovi palinsesti e ha subito chiarito che la compagna non si occuperà di politica.

Ha spiegato che condurrà un programma ispirato a L’intervista di Maurizio Costanzo, dove più che domande parlate scorrevano immagini, format che ebbe un grande successo. Ebbene Berlusconi jr ha spiegato che la Toffanin avrà come ospiti leader politici nazionali e il suo augurio è che arrivino anche esponenti politici internazionali. Si tratta, dunque, di un grande passo in avanti per Silvia Toffanin, che ha dimostrato di aver fatto un grande lavoro a Verissimo.

Ricordiamo che la compagna di Pier Silvio Berlusconi è giornalista, dunque, avrebbe tutte le carte in regola – dal punto di vista professionale – per condurre un programma d’approfondimento. Cosa che, tra l’altro, già fa con Verissimo, appuntamento che piace moltissimo al pubblico e dove la Toffanin già intervista da tempo i suoi ospiti. La conduttrice, del resto, piace molto al pubblico proprio per la sua pacatezza e semplicità, la sua è una conduzione calma, con la quale riesce sempre a mettere a proprio agio i suoi ospiti, che sentendosi a casa, finiscono per raccontarle sempre qualcosa di inedito.

E se c’è chi attacca la Toffanin perché sarebbe arrivata dov’è per essere la compagna dell’ad Mediaset e chi, invece, riconosce i meriti professionali e la crescita che ha avuto nel tempo. Ad ogni modo Silvia Toffanin pare proprio che sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva, non è un caso come anche Maria De Filippi abbia grande stima di lei e l’abbia voluta fortemente alla conduzione dello spin off di Amici.

C’è chi dice, infatti, che la Toffanin potrebbe essere la sua erede televisiva. Tutte ipotesi, anche perché al momento non sembra che queen Mary voglia allontanarsi dalla televisione.