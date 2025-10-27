Pier Silvio Berlusconi acquista Casa Vianello: la cifra

L’ad Mediaset avrebbe fatto un investimento immobiliare, il costo della maxi casa è strabiliante: cosa è accaduto

Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di acquistare quella che fu la casa di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, la notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, secondo cui l’ad Mediaset avrebbe comprato l’immobile che si aggiunge così a quelli già in suo possesso.

Oltre che un investimento immobiliare in piena regola, questa “mossa” di Berlusconi potrebbe essere una vera azione nostalgica. Il motivo? Il maxi appartamento della coppia più famosa della televisione italiana si trova a Milano 2, in un quartiere costruito proprio dall’ex leader di Forza Italia scomparso. Ma la decisione di Pier Silvio Berlusconi potrebbe essere legata anche a ragioni pratiche, poiché la dimora è confinante con una sua proprietà, che potrebbe voler ampliare.

Pier Silvio Berlusconi, l’acquisto della casa di Sandra e Raimondo Vianello: il prezzo

Secondo il quotidiano di via Solferino pare che Pier Silvio Berlusconi avrebbe acquistato quella che fu la casa di Sandra e Raimondo Vianello dal 1991 al 2010 per una cifra di 1,45 milioni di euro. Somma che l’ad Mediaset avrebbe versato ai coniugi Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, la coppia di filippini che ereditato la fortuna dei due coniugi scomparsi l’uno a distanza di pochi mesi dall’altro.

Si tratterebbe sì di un affare immobiliare, poiché il costo della casa, che si estende su due piani e una superficie di quasi 300 metri quadri, sarebbe di 5mila euro a mq, un affare per la zona in cui è situata. Quella che fu la casa di Sandra e Raimondo è sempre stata considerata una vera e propria reggia in periferia, con cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo, terrazza con postazione brace, box e chi ne ha più ne metta. Insomma una dimora da sogno che si va ad aggiungere al già ricco patrimonio immobiliare di Pier Silvio Berlusconi, che oltre a Villa Arcore, ha anche Villa San Sebastiano a Porto Fino, recentemente acquistata per andare a viverci con la compagna Silvia Toffain e i due figli.

Ma perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di acquistare la casa che fu di Sandra e Raimondo Vianello? Sebbene si tratti solo di ipotesi – che dunque non hanno alcuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato – l’ad Mediaset potrebbe aver deciso di comprare la casa perché confinante con una sua proprietà, che potrebbe voler ampliare. Pier Silvio Berlusconi e la compagna Silvia Toffanin è noto che vivano a Porto Fino con i figli, ma per ragioni di lavoro sono spesso entrambi a Milano, dunque ampliando ulteriormente la casa che è già di proprietà della famiglia, potrebbero avere una dimora ancora più grande dove trascorrere comodamente le permanenze milanesi. Anche in questo caso si tratta solo di supposizioni che non hanno nessuna certezza.