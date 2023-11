Piccoli Brividi, Stoller e Letterman raccontano la serie: “Volevamo fare qualcosa di diverso dei romanzi di Stine”

La prima stagione della nuova serie tv Piccoli Brividi è terminata venerdì 17 novembre su Disney+ con il rilascio del decimo e ultimo episodio in contemporanea con gli USA e il resto del mondo. In occasione del finale di stagione abbiamo incontrato (virtualmente) Rob Letterman e Nicholas Stoller autori di questo nuovo adattamento dei romanzi di R.L. Stine. Dopo un ottavo episodio che sembrava aver chiuso le vicende della serie, il nono e il decimo hanno saputo stupire il pubblico con ulteriori sviluppi, confermando la capacità di intrattenere con storie umane, personali dei protagonisti e un orrore alla portata di tutti. Il finale di stagione, senza far spoiler, apre alla possibilità di un ritorno della serie.

Nicholas Stoller e Rob Letterman arrivavano da background diversi. Letterman aveva già diretto il primo film di Piccoli Brividi, Stoller è autore e creatore di diverse commedie come Bros, Cattivi Vicini tra i film e il recente Platonic per Apple Tv+. Come è stato lavorare insieme e sviluppare questa serie?

“80% grida e lamentele e 20% vero lavoro” Hanno scherzato entrambi. Stoller : “Rob (Letterman) dopo aver realizzato il film, mi ha presentato l’idea di questa serie e abbiamo subito trovato un punto d’incontro. Lui ha letto praticamente tutti i libri della saga, io ne ho letti un bel po’ e a quel punto abbiamo iniziato a sviluppare la storia. C’è stata una sorta di seduta di terapia, ci siamo raccontati le nostre esperienze da adolescenti, in più abbiamo entrambi figli di quell’età. Così è stato possibile definire quello che volevamo raccontare nella serie, riflettendo queste esperienze personali. Avevamo già stabilito che volevamo sviluppare una serie che fosse sia divertente che drammatica e spaventosa, quindi abbiamo plasmato i racconti per ottenere questo obiettivo.

Trasformare i romanzi, passare da un film a una serie tv, è stata una sfida complicata?

Letterman: “Banalmente in una serie hai molto più lavoro da fare. Rubo una frase già detta da Nick in precedenza. Un film è come un racconto, una serie tv è come un romanzo. Fare il film è stato molto divertente, aveva un suo tono ben definito che ho adorato, così come ho amato lavorare intorno al mondo di Piccoli Brividi. Ma lavorando con Nick volevo fare qualcosa di diverso e originale che non fosse stato fatto prima con il materiale dei romanzi di Stine. L’obiettivo era di rendere tutto più oscuro, più maturo, avere personaggi più grandi rispetto ai libri e al film. Non c’è quindi un legame con il film. Ma visto che era la mia prima volta con una serie tv, il mio approccio è stato lo stesso della realizzazione di un film”.

Stoller: “Durante la lavorazione gli ho dovuto spiegare alcune cose dello sviluppo di una serie. Per esempio si preoccupava che non avessimo le sceneggiature della settimana successiva già pronte. Ma io gli ripetevo che era normale, è la tv. La sua reazione era sempre, ma come è possibile?