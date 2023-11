Blackout in diretta a Piazzapulita. Formigli: “Mai accaduto in dodici anni, sentiamo forze negative su di noi”

Black out in diretta a Piazzapulita nel pieno del talk dedicato ai femminicidi e all’assassinio di Giulia Cecchettin. Una discussione che ha invaso inevitabilmente la politica, con Corrado Formigli che ad un certo punto è tornato sulla polemica andata in scena di recente tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni. E proprio mentre il conduttore stava mostrando la foto postata dalla premier raffigurante la sua famiglia ‘matriarcale’, l’impianto elettrico è letteralmente saltato (curiosamente al pronunciamento del nome di Andrea Giambruno), causando lo spegnimento dei microfoni in studio e di tutte le luci.

L’unica voce udibile a casa è rimasta per qualche istante quella di Paolo Crepet, che era in collegamento: “È andato via l’audio, che è successo?”, si è domandato il sociologo, comprensibilmente confuso.

In soccorso è arrivata ben presto la pubblicità. Formigli è riapparso in video cinque minuti dopo, col sorriso stampato in faccia: “State tranquilli, stiamo tutti bene, non è successo niente. C’è stato un problema tecnico di blackout non appena abbiamo mostrato la foto della famiglia Meloni e citato Giambruno. Non c’è nessuna correlazione. È sicuramente una casualità, ma non era mai successo in dodici anni. È successo stasera, sentiamo qualche forza negativa su di noi, ma ce ne libereremo”.

Nell’appuntamento di giovedì non sono mancati nuovi attacchi al governo di centrodestra. Inevitabili le stoccate al “ministro capotreno” Francesco Lollobrigida, mentre in apertura nel mirino di Formigli era finito Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione cultura della Camera: “Ne ha dette tante, che la maternità surrogata è peggio della pedofilia, che le coppie omosessuali non sono legali, voleva vietare ai bambini il fumetto di Peppa Pig in cui ci sono due mamme perché sconvolgerebbe i bambini. L’ultima sua uscita riguarda l’informazione, in difesa della sua presidente Meloni. Vuole convocare l’editore di La7 Urbano Cairo e Lilli Gruber in commissione editoria per violazione del pluralismo. Dopo aver occupato la Rai fino all’ultimo sgabello, avendo tre reti Mediaset al loro fianco, quelli di Fratelli d’Italia vorrebbero anche mettere in riga l’unica rete generalista di informazione completamente indipendente. L’artificio per colpire chi critica è sempre il solito: vietano a chiunque di Fratelli d’Italia – e nel nostro caso accade anche con la Lega – di andare nei programmi sgraditi, poi protestano perché in quei programmi non ci sono, e a sentir loro quei programmi sarebbero squilibrati”.