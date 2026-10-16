Philip Seymour Hoffman torna in primo piano con il passaggio del film di Cameron Crowe su La7 Cinema alle 12.15. Poche scene e la forza della sua apparizione è folgorante.

Philip Seymour Hoffman, il genio discreto che illuminò Quasi famosi, torna idealmente in primo piano venerdì 16 ottobre 2026, con il passaggio del film di Cameron Crowe su La7 Cinema alle 12.15. Bastano poche scene per ricordare la forza della sua apparizione: quella di Lester Bangs, critico musicale ruvido, lucidissimo, mentore del giovane protagonista.

«Quasi famosi» torna in tv: Hoffman, pochi minuti e un’impronta enorme

In «Quasi famosi», uscito nel 2000 e nato anche dai ricordi di Cameron Crowe da giovanissimo cronista musicale, Philip Seymour Hoffman entra in scena per poco. Ma resta addosso. Interpreta Lester Bangs, firma irregolare e decisiva del giornalismo rock americano, che mette in guardia il sedicenne William Miller, interpretato da Patrick Fugit, dal fascino delle band. “Non puoi essere loro amico”, gli dice, in sostanza. Una frase secca. Quasi una regola del mestiere.

Il film segue William quando viene mandato da Rolling Stone in tour con gli Stillwater, gruppo immaginario costruito con molti umori del rock anni Settanta. Hoffman, con una camicia fuori moda, la voce impastata e lo sguardo di chi ha già visto abbastanza, porta sullo schermo un adulto disilluso, non cinico. È una presenza laterale, certo. Però non scivola via. Il suo Lester Bangs non è solo un personaggio: è l’idea di una critica musicale libera, scomoda, innamorata e diffidente allo stesso tempo.

Dagli esordi indipendenti all’Oscar: la strada ostinata di un attore fuori dagli schemi

Prima di diventare uno degli interpreti più rispettati del cinema americano, Philip Seymour Hoffman si era costruito una carriera lontana dal divismo classico. Nato a Fairport, nello Stato di New York, il 23 luglio 1967, studiò alla Tisch School of the Arts della New York University e iniziò tra teatro, piccole parti in tv e film indipendenti. Uno dei primi ruoli al cinema arrivò nel 1991 con «Triple Bogey on a Par Five Hole», titolo poco visto, ma importante nell’avvio di un percorso tenace.

Negli anni Novanta si fece notare in film come «Scent of a Woman», «Twister», «Boogie Nights» e «Happiness». Spesso erano personaggi scomodi, fragili, laterali. Hoffman non cercava la simpatia facile. Cercava la verità. Registi come Paul Thomas Anderson, Joel ed Ethan Coen, Anthony Minghella e Sidney Lumet capirono presto quella qualità rara: riusciva a rendere memorabile anche una scena breve, senza mai rubarla agli altri. “Era capace di far entrare il pubblico nella stanza con lui”, hanno ricordato spesso colleghi e critici, parlando del suo lavoro fatto di ascolto, controllo e rischio.

Il riconoscimento più alto arrivò nel 2006, con l’Oscar come miglior attore protagonista per «Capote», diretto da Bennett Miller. Nei panni dello scrittore Truman Capote, impegnato nella scrittura di «A sangue freddo», Hoffman non si limitò all’imitazione. Lavorò sulla voce, sui gesti, sulle esitazioni. Vinse anche Golden Globe, Bafta e Screen Actors Guild Award. Ma quel premio non cambiò la sua rotta: continuò a muoversi tra cinema d’autore e ruoli più popolari, da «Il dubbio» a «The Master», fino alla saga di «Hunger Games».

Mimi O’Donnell, i figli e una vita tenuta lontana dai riflettori

Fuori dal set, Philip Seymour Hoffman rimase sempre un uomo appartato. Viveva a New York, frequentava il teatro, lavorava molto e parlava poco della sua vita privata. Per anni fu legato alla costumista e regista teatrale Mimi O’Donnell, conosciuta nel mondo delle produzioni off-Broadway. Una relazione lunga, intensa, dalla quale nacquero tre figli: Cooper, Tallulah e Willa.

O’Donnell, in diverse interviste dopo la morte dell’attore, ha raccontato un uomo affettuoso, ironico, ma anche segnato da difficoltà profonde. Hoffman aveva parlato pubblicamente, senza compiacimento, dei suoi problemi di dipendenza. Aveva vissuto un lungo periodo di sobrietà, poi una ricaduta negli ultimi anni. “Non era definito dalla sua dipendenza”, ha spiegato O’Donnell a Vogue nel 2017, raccontando però anche la fatica della famiglia, i tentativi di aiuto, le giornate in cui tutto sembrava più fragile. Parole misurate. Dolorose, senza retorica.

La sua discrezione contribuì a costruire un’immagine lontana dal culto della celebrità. Hoffman non era l’attore da copertina continua: camminava per Manhattan, entrava nei caffè, provava testi teatrali, dirigeva spettacoli. A Broadway ottenne tre candidature ai Tony Award, confermando un legame con il palcoscenico che non abbandonò mai. Per lui, teatro e cinema non erano due carriere separate. Erano lo stesso mestiere, con luci diverse.

La morte a 46 anni e l’eredità lasciata al cinema americano

Philip Seymour Hoffman morì il 2 febbraio 2014, a 46 anni, nel suo appartamento nel West Village di Manhattan. Secondo l’ufficio del medico legale di New York, la causa fu un’intossicazione acuta da sostanze, tra cui eroina, cocaina, benzodiazepine e anfetamine. La notizia arrivò di domenica, nel primo pomeriggio americano, e scosse Hollywood con una forza rara. Non solo per l’età. Anche per la sensazione, condivisa da molti, che una parte essenziale del cinema contemporaneo si fosse fermata troppo presto.

Dopo la sua morte, registi e colleghi parlarono di lui come di un attore capace di stare dentro l’ambiguità morale senza giudicare i suoi personaggi. In «Onora il padre e la madre», in «Synecdoche, New York», in «La guerra di Charlie Wilson», Hoffman mostrò uomini vulnerabili, arroganti, comici, disperati. A volte tutto insieme. Era questa la sua forza: non semplificava mai.

Rivederlo oggi in «Quasi famosi», mentre il suo Lester Bangs avverte un ragazzo del prezzo della fascinazione, vuol dire ritrovare un attore che sapeva dare peso anche alle pause. Poche scene, una scrivania in disordine, una telefonata notturna. E quella voce roca, quasi paterna, che sembra dire al protagonista — e forse anche allo spettatore — di restare fedele a ciò che vede. Non è poco, per un ruolo di contorno. Con Hoffman, non lo era mai.