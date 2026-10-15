Fedez a “RIP – Roast in Peace”: indiscrezioni sul cachet da capogiro e il caso della battuta tagliata su Selvaggia Lucarelli

Fedez avrebbe incassato tra 130 e 150 mila euro per partecipare a “RIP – Roast in Peace”, il format di Prime Video disponibile in piattaforma. A rilanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Chi. Una cifra che ha fatto discutere, anche perché la presenza del rapper milanese nel programma era già finita sotto i riflettori per una battuta su Selvaggia Lucarelli, poi rimasta fuori dal montaggio finale.

Le indiscrezioni sul compenso: la cifra che Prime Video avrebbe pagato a Fedez

Il numero, va detto, non è stato confermato ufficialmente da Prime Video. Secondo le “voci di corridoio” raccolte da Giuseppe Candela su Chi, però, il cachet di Fedez per “RIP – Roast in Peace” sarebbe stato tra 130 mila e 150 mila euro. Non poco, soprattutto per un programma in cui il protagonista resta seduto in poltrona, ascolta battute, frecciate e finti elogi funebri, e presta il fianco al gioco del roast.

Del resto, lo stesso Fedez aveva già fatto capire che il lato economico aveva avuto il suo peso. Alla domanda sul perché avesse accettato, aveva risposto senza girarci troppo intorno: “Perché mi pagavano bene. È stato super divertente e lo rifarei: ti pagano, stai lì, ridi, non fai un cavolo”. Una battuta nel suo stile, tra ironia e provocazione. Che oggi, alla luce delle indiscrezioni sul compenso, suona ancora più esplicita.

Il format del roast funebre: vip in poltrona tra elogi e battute al limite

“RIP – Roast in Peace” parte da un’idea semplice e piuttosto teatrale: un personaggio famoso assiste al proprio funerale simbolico, mentre amici, colleghi e volti noti leggono una specie di elogio funebre pieno di battute. La morte, qui, è solo la cornice del gioco comico. Si ride, spesso sul filo. Qualche volta anche oltre.

Nel cast non c’è stato soltanto Fedez. Hanno accettato di mettersi al centro del roast anche Francesco Totti, Elettra Lamborghini, Roberto Saviano, Selvaggia Lucarelli, Alessandro Borghese, Asia Argento, Simona Ventura e Giuseppe Cruciani. Nomi molto diversi tra loro, dalla televisione allo sport, dalla musica al giornalismo. Per nessuno, però, la piattaforma ha reso pubblico il cachet. Anche per questo la cifra attribuita al rapper ha attirato tanta attenzione.

Perché la puntata di Fedez ha attirato più attenzione delle altre

La partecipazione di Fedez a “RIP – Roast in Peace” ha avuto un’eco particolare perché arriva dopo mesi di forte esposizione mediatica. Musica, televisione, vita privata, polemiche pubbliche: ogni sua apparizione ormai viene letta anche fuori dal programma in cui compare. Una battuta diventa un segnale. Una pausa può diventare una notizia.

A pesare, soprattutto, è stato il riferimento a Selvaggia Lucarelli, giornalista con cui i rapporti sono tesi da tempo. Lucarelli ha firmato l’inchiesta che ha contribuito alla crisi reputazionale di Chiara Ferragni, ex moglie di Federico Lucia, dopo il caso delle operazioni commerciali finite al centro dell’attenzione pubblica. Da allora il clima tra il rapper e la giornalista non si è mai davvero rasserenato. Lei lo ha spesso definito “falena”, accusandolo di cercare luce riflessa. Lui ha criticato più volte i suoi metodi, arrivando anche alle querele.

Dentro un programma costruito proprio sul colpo basso controllato, questa tensione già nota ha reso la puntata più osservata delle altre. Non solo intrattenimento, quindi. Anche un nuovo capitolo di una schermaglia mediatica che il pubblico conosce bene.

La frase su Selvaggia Lucarelli tagliata al montaggio e la replica della giornalista

Il passaggio più discusso riguarda una battuta pronunciata da Fedez durante la registrazione e poi esclusa dal montaggio finale. Parlando di Marco Cappato, attivista impegnato da anni sui temi del fine vita e del suicidio assistito, il rapper aveva detto: “Sarebbe bello invitare chi si prodiga per il fine vita assistito, anche se sembrerebbe una puntata già vista, dato che avete già avuto Selvaggia Lucarelli”.

La frase è tornata a circolare quando Fedez ha pubblicato un breve video su Instagram, spiegando di aver saputo che quella battuta non sarebbe finita nella puntata. Poco dopo è arrivata la replica di Selvaggia Lucarelli, con il tono tagliente che spesso riserva al rapper: “Gli hanno detto ‘esigenze di montaggio’ per non confessargli la verità: purtroppo il battutone che pensava di fare su di me non funzionava perché era scritto semplicemente male. Il cucciolo poteva chiedere a me, gliela costruivo meglio”.

Resta il punto: Prime Video non ha diffuso i compensi dei partecipanti e non ha dato una spiegazione pubblica sulle ragioni del taglio. Intanto, tra indiscrezioni sul cachet di Fedez, battute escluse e risposte social, “RIP – Roast in Peace” ha ottenuto esattamente ciò che un roast spesso cerca: discussioni, reazioni e qualche frase destinata a circolare ben oltre la puntata.