Nuovo formato per il programma di inchieste di Duilio Gianmaria, in onda con un appuntamento circa al mese

Petrolio torna su Rai 3 con un formato tutto nuovo: la prima puntata di oggi, sabato 8 febbraio 2025, segna infatti una grande novità per il programma di inchieste di Duilio Gianmaria. La nuova stagione, infatti, non propone più un appuntamento fisso settimamale, ma circa uno al mese, diventando un evento giornalistico che però non snaturerà il taglio giornalistico dei contenuti e quello cinematografico dei documentari presentati.

Petrolio Rai 3, 8 febbraio 2025: il mistero Bayesian

La prima puntata è dedicata a una delle vicende più misteriose degli ultimi anni: l’affondamento del veliero Bayesian e la morte del magnate britannico Mike Lynch, avvenuti all’alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, una frazione di Santa Flavia (Pa), in Sicilia.

Petrolio ripercorre la storia di questo naufragio, che ha sollevato numerosi interrogativi, attraverso testimonianze esclusive e un’indagine che si sviluppa tra Cambridge, Londra e Palermo. Il programma ricostruisce la carriera di Mike Lynch, imprenditore che ha rivoluzionato la tecnologia informatica e sfidato i giganti della Silicon Valley con le sue aziende, stringendo al contempo rapporti con i servizi segreti britannici e americani per lo sviluppo di sistemi avanzati di cyber security.

La sua ascesa si era bruscamente interrotta a causa di una frode miliardaria legata alla vendita della sua compagnia Autonomy a Hewlett Packard, che lo aveva portato a una estradizione negli Stati Uniti e a un processo conclusosi con l’assoluzione.

Per celebrare questa rinascita, Lynch aveva organizzato una crociera in Sicilia. Tuttavia, nel giro di poche ore, una serie di eventi si abbattono su di lui: il suo braccio destro Stephen Chamberlain viene investito e ucciso mentre fa jogging nella campagna di Cambridge. Poco dopo, una tempesta improvvisa si scatena al largo di Porticello, inghiottendo il Bayesian, uno yacht considerato inaffondabile, e portando alla morte dello stesso Lynch e dei suoi ospiti illustri.

Petrolio Rai 3, quando va in onda?

Il nuovo formato del programma prevede un appuntamento mensile (più o meno) con il programma, o di sabato o di martedì: l’8 febbraio, il 1° aprile, il 12 aprile, il 3 maggio, il 13 maggio e il 17 giugno.

Chi conduce Petrolio su Rai 3?

Alla guida del programma, fin dalla prima edizione, c’è Duilio Gianmaria, giornalista barese con una lunga carriera i Rai. Dopo aver lavorato al Tg1, ha condotto Unomattina estate, Unomattina e Mompracem – L’isola dei documentari. È autore di numerosi reportage; nel 2023 gli è stato assegnato il Premio Biagio Agnes.

Petrolio su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Petrolio in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.