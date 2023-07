Roberta Giandotti, Peter Gomez, Luisella Costamagna, Manuela Moreno, Massimo Giletti e chi più ne ha ha, più ne metta. Ormai è diventato un affare di Stato. Anzi, un affare da televisione di Stato. Il riferimento è per la prima serata del martedì di Rai3. Quella che una volta ospitava i grandi talk della rete. Primo fra tutto Ballarò, con i grandi ascolti assicurati prima da Giovanni Floris e poi da Massimo Giannini. Poi è arrivato l’esperimento “figo” di Politics. Esperimento chiuso dopo pochi mesi, non tanto per il suo conduttore, l’ottimo Gianluca Semprini, quanto per chi l’aveva immaginato. Ma tanto ormai è un delitto prescritto, quindi inutile tornarci sopra.

Bianca Berlinguer, pronto il sostituto?

Poi è arrivata la signora Bianca Berlinguer, che parecchio scontenta di essere stata congedata dalla direzione del Tg3, che aveva occupato per tanto e tantissimo tempo, le è stato offerto il posto di Politics. Nel frattempo la figlia di Enrico Berlinguer aveva spuntato un preserale quotidiano prima del suo Tg3. Con l’approdo al prime time del martedì le due cose si sommano, per poi diventare una sola successivamente. Si vede però che alla signora Berlinguer non dispiaceva la striscia quotidiana. Ecco infatti che l’ha chiesta al buon Roberto Sergio, ma forse più che altro, visto che era certa che era impossibile che le fosse assegnata a poche ore dalla presentazione dei palinsesti Rai, per avere una buona scusa per andarsene della Rai.

Quasi sicuramente aveva già scelto di andarsene a Mediaset, quindi quella era solo una pezza d’appoggio per le sue volontà. Ora comunque son questioni di Mediaset, parafrasando il governatore della Campania Vincenzo De Luca. In Rai però ora c’è un’occasione straordinaria. Quella cioè di ridar luce al prime time del martedì di Rai3. Un po’ come quando Biagio Agnes, il grande DG Rai degli anni ottanta, si trovò senza Pippo Baudo e chiamò Adriano Celentano a Fantastico.

Peter Gomez non condurrà il nuovo talk show del martedì sera di Rai3

Ecco ci vorrebbe davvero un pezzo grosso per prendere in mano il martedì sera di Rai3. E se forse è chiedere troppo sperando nell’arrivo di Michele Santoro. E se, Massimo Giletti può aspirare più concretamente ad un ritorno all’Arena su Rai1 nella prossima stagione tv. Allora è lecito sperare in qualcuno che possa ridare lustro a quello slot televisivo. Un qualcuno che però certamente non sarà Peter Gomez. Nome questo molto gettonato dai media negli ultimi tempi.

Secondo quanto risulta a TvBlog infatti, l’attuale direttore del Fatto quotidiano online non è nei pensieri dei dirigenti Rai rispetto al nuovo martedì sera di Rai3. Cadono dunque anche tutte le indiscrezioni giornalistiche legate a questo nome. Indiscrezioni che oltretutto accostavano il nome di Gomez a quello del Movimento 5 stelle, che lo avrebbe spinto nel martedì sera di Rai3. In Rai però non la pensano così.