Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati (per sempre?!). La coppia protagonista di qualche edizione fa di ‘Temptation Island‘ ha chiuso definitivamente la relazione rinata dopo l’esperienza all’interno della casa dell’ultima stagione del ‘Grande Fratello‘.

E’ l’influencer ad annunciare sui social, attraverso una serie di Instagram Stories, la rottura:

“Abbiamo prima distrutto, poi ricostruito, sognato e alla fine lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore, puro e leale che però a volte non basta. Oggi, per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una risposta alla nostra storia”.

L’ex inquilina del loft di Cinecittà, ad oggi, non rinnega quello che ha vissuto con l’ormai ex fidanzata:

“Tra noi c’è e ci sarà sempre un legame forte, rispetto. Siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi. Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto, ma così non è stato. Mirko è stato un amore immenso e auguro a tutti di provare un sentimento così forte, di lottare per ciò che sentite fino in fondo”.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati: addio ai Perletti?

Nei giorni scorsi, sul web, si erano diffuse voci di crisi tra i due ex fidanzati a causa di fratture con le rispettive famiglie ed amicizie:

“La mia famiglia, le mie amicizie e le mie conoscenze non hanno influenzato in nessun modo la mia scelta, presa dopo tanta riflessione e soprattutto condivisa da entrambi. Nessuno odia nessuno, anzi. La porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta, e questo lui lo sa. I gossippari possono riportare quello che vogliono, lascio a voi come ho sempre fatto, la libertà di credermi o meno, di seguirmi o meno”.

Nel lungo post, la Vatiero ha svelato, inoltre, che questa decisione è stata presa senza non poche sofferenze:

“Non vi nascondo e non mi vergono a dirvi che è un brutto periodo della mia vita, molto difficile e che non mi aspettavo di affrontare. Ho cercato di metabolizzare tutti questi mesi, ma forse è ancora presto perché è da circa un anno che sono sotto pressione (scelta ovviamente presa da me e me ne assumo le conseguenze). E’ stato un bellissimo percorso che come dico sempre abbiamo fatto insieme, perché senza di voi forse avrei smesso di crederci. Però sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno anche di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento”.

Infine, si è rivolta ai Preletti, i fan che hanno creduto alla loro storia d’amore dagli esordi in tv fino ad oggi:

“Voi ci siete sempre stati, la mia seconda famiglia, e vi ringrazierò all’infinito. Leggendovi ho sempre trovato la forza di lottare, un mondo che non conoscevo e che a tratti mi ha spaventata. Ma che mi ha anche fatto arrivare tanto amore e sostegno. Sto prendendo del tempo per me stessa, circondata dalle persone che mi sono sempre state accanto. Spero di superare tutto e non deludervi”.

La versione di Mirko Brunetti sulla rottura con Perla Vatiero

Anche l’ex gieffino ha affidato al proprio account Instagram il proprio punto di vista su quello che sta accadendo in queste concitate ore:

“Questo è un momento difficile, per me troppo doloroso, nello scrivere queste cose ma è doveroso farlo. La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno ma sono sicuro che capirete. In questo percorso abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante”.

Le dolci parole di Mirko Brunetti verso Perla Vatiero e la sua famiglia

Nonostante il periodo non felice, il ragazzo ha speso parole di stima nei confronti dell’ex compagna e dei suoi genitori che l’hanno accolto in casa come un secondo figlio:

“Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme, condividendo sogni e ambizioni, credendo l’uno nell’altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco. La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e ho sognato insieme ad ognuno di voi. Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno difronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene. Tra noi ci sarà sempre un grande rispetto e il grande bene nei confronti dei suoi genitori non svanirà mai. Sono stati la mia seconda famiglia, apprezzandomi sotto ogni aspetto. Trattandomi come fossi un loro figlio, e non smetterò mai di ringraziarli”.

Mirko vuole prendersi degli spazi per ritrovare se stesso e andare avanti senza Perla:

“Adesso concedetemi solamente del tempo per metabolizzare il tutto perché so già che ci saranno giorni difficili da dover affrontare. Il vostro affetto è stato incredibile, mi ha tirato su anche nei momenti più complicati che ho passato negli ultimi mesi e per questo non avrò mai le parole giuste per ringraziarvi in maniera adeguata”