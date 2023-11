Grande Fratello 2023, Perla positiva al Covid, rinviato l’ingresso nella casa come concorrente

“Perla doveva entrare come concorrente però… succede che la nostra Perla ha preso il Covid. Speriamo che si negativizzi al più presto”. Così Alfonso Signorini ha esordito a inizio serata, nella puntata del Grande Fratello 2023 di lunedì. 13 novembre.

La ragazza, ex fidanzata di Mirko, è stata scelta come concorrente per il reality show. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island e, durante l’esperienza, il giovane ha dato vita ad un legame con la tentatrice Greta con cui, poi, si è fidanzato. Tra i due, però, ultimamente è nata una crisi profondo, proprio poco prima dell’ingresso di Mirko nel reality show.

Come stai? ha chiesto Signorini, in collegamento con la ragazza.

“Abbastanza bene ma sono risultata positiva, spero che mi riprenderò presto”

Perla è asintomatica ma potrà fare un confronto con Mirko in collegamento, proprio nella puntata del Grande Fratello 2023 di oggi. Ovviamente non dovrà dire del suo prossimo ingresso nella casa né di essere isolata perché positiva al Covid.

(in aggiornamento)