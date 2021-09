È in lavorazione un nuovo programma tv nel cui cast dovrebbero esserci Garrison Rochelle, Maura Paparo, Fioretta Mari e Grazia Di Michele. No, non si chiama Amici di Maria De Filippi, né tantomeno Saranno Famosi. A quanto risulta a TvBlog, il titolo (provvisorio) è Performer Italian Cup. L’idea del format è di mettere in competizione i migliori atleti/artisti vincitori del Campionato italiano delle arti performative, organizzato dallo C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da FIPASS attraverso il progetto Metodo P.A.S.S.

Si tratta di un brand content (a produrlo dovrebbe essere la VS Production) che farà sfidare atleti, artisti solisti e compagnie, in esibizioni di arti performative specializzate in un coreografico di canto, danza, recitazione, performer completo ed arti circensi ed acrobatiche.

Performer Italian Cup prevede una giuria, composta da quattro specialisti, uno per ogni materia (danza, canto, recitazione e arti-circensi ed acrobatiche). Tra i coach a cui spetterà preparare i concorrenti dovrebbero esserci gli ex professori di Amici Maura Paparo (per la danza), Fioretta Mari (per la recitazione) e Grazia Di Michele (per il canto). Al coreografo Garrison, invece, dovrebbe spettare la conduzione al fianco di Valentina Spampinato, anche produttrice della trasmissione.

Dove andrà in onda Performer Italian Cup? La destinazione al momento prevista dovrebbe essere la seconda serata di Rai2. Il programma dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni a Cinecittà World.