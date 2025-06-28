Perchè Tradimento non va in onda sabato 28 giugno e domenica 29 giugno: la decisione Mediaset

Mediaset e la decisione su Tradimento. La soap turca incassa applausi e ascolti, ma c’è lo stop estivo

È andata in onda ieri, 27 giugno, tra le proteste social dell’affezionatissimo pubblico, l’ultima puntata della soap turca che negli ultimi mesi aveva conquistato ascolti da record. Nonostante l’affetto del pubblico, Mediaset ha deciso di non trasmettere i nuovi episodi della stagione, suscitando malcontento tra gli spettatori più fedeli.

Da cosa sarà sostituito

Tradimento, sarà dunque sostituita in questo weekend da un’altra amatissima produzione turca, ‘The Family’. A seguire, la rete proporrà una programmazione estiva composta da film e commedie romantiche, occupando lo spazio solitamente riservato al salotto televisivo di Silvia Toffanin. Una scelta che ha generato non poche polemiche tra il pubblico, nuovamente sorpreso dalla pausa estiva della trasmissione.

Cosa prende il posto di Tradimento

A partire da lunedì 30 giugno, debutta su Canale 5 una nuova soap turca, Forbidden Fruit. Al centro della trama c’è Ender, una donna determinata a incastrare il marito servendosi di una cameriera, con l’obiettivo di raccogliere prove utili in vista del divorzio. Le puntate avranno una durata media di 45 minuti e saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Al momento, non è stata comunicata una data ufficiale per la ripresa della soap Tradimento, sebbene il ritorno della serie sia stato confermato.