Perchè Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati: i motivi dell’addio

Coppia nella vita e anche dietro le quinte del mondo della tv Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati una coppia affiatata per diversi anni: sono stati sposati e hanno avute tre bellissimi figli. Tre ragazzi che hanno avuto le loro attenzioni e che sono legati ad entrambi i genitori. I due hanno condiviso anche parte del loro lavoro: Paolo si è affermato come conduttore e Sonia è a capo di un’agenzia di casting. Nonostante la stima e l’amore che li ha uniti i due due anni fa hanno deciso di porre fine al loro matrimonio. Un addio annunciato dalle parti, che è stato preceduto da una serie di rumors.

Per mesi sono stati protagonisti del gossip che sosteneva un loro allontanamento, ma i due vip hanno sempre evitato di alimentare i pettegolezzi. Poi hanno scelto le pagine di Vanity Fair per confermare la rottura, che non è stata condizionata da nessun terzo incomodo come qualcuno ha insinuato. Sia Paolo che Sonia hanno ammesso di volersi molto bene, di nutrire un rispetto reciproco, e di volersi impegnare per non far pesare ai figli la loro separazione. Hanno poi rivelato d’aver compreso che il rapporto si trascinava da qualche tempo, il conduttore ha dichiarato d’aver percepito che Sonia per mesi si è sforzata di rimanere in un contesto che le stava stretto.

“Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.” Ha poi aggiunto: “Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro.”

Paolo Bonolis: “Non è facile, ma rimaniamo uniti”

Il conduttore, oggi giudice di Tu si que vales per volere di Maria De Filippi che lo ha voluto nel format al posto di Gerry Scotti, ha anche ammesso che non è stato facile affrontare la situazione, ma con l’ex ha capito che dovevano rimanere uniti per il bene della loro famiglia: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”.

Sembra inoltre che l’ex opinionista del Grande Fratello abbia sofferto molto dopo la morte del padre, evento che le ha creato diverse insicurezze e che le ha fatto percepire Paolo non più come un compagno ma come una sorta di amico fraterno. Questo ha fatto emergere quelle divergenze che normalmente mettevano in secondo piano in nome dell’amore e che con la fine del rapporto hanno acquisito un valore diverso.

L’addio di Paolo Bonolis dalla tv? Cosa ha detto il conduttore

Recentemente Paolo Bonolis ha rivelato di essere pronto a ritirarsi dalle scene, dopo 44 anni di lavoro potrebbe appendere il microfono al chiodo e dedicarsi a se stesso e alla famiglia. Parole che per il momento non hanno trovato sostegno visto che il conduttore è prima tornato in onda con Avanti un altro e ora nel prime time del sabato sera di Canale 5.

Ad oggi non si conoscono i suoi progetti futuri, ne se rimarrà a Mediaset o accetterà eventuali proposte in Rai. Si è anche parlato di un suo possibile ritorno all’Ariston. Del resto il prossimo sarà il quinto per Carlo Conti e sicuramente anche l’ultimo, e Paolo potrebbe sostituirlo, sempre che desideri tornare in Rai con un format così in vista.