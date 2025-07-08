Perchè Paperissima Sprint trasloca su Italia 1

Grandi cambiamenti in arrivo per la programmazione estiva di Mediaset. A partire da lunedì 14 luglio, lo storico programma comico “Paperissima Sprint” lascerà la prima serata di Canale 5 per trasferirsi su Italia 1. Una svolta mai vista per il programma di Antonio Ricci, nato come costola di “Striscia la notizia”. Ecco i motivi della decisione di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi ha più volte dichiarato che la rete ha bisogno di rinnovarsi e sperimentare, per restare competitiva in un mercato televisivo sempre più frammentato.

Perché “Paperissima Sprint” passa su Italia 1?

Una scelta che segna un punto di svolta importante nella strategia editoriale del gruppo, guidata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, e che mira a rinnovare l’immagine e l’offerta televisiva del principale canale Mediaset. La fascia dell’access prime time di Canale 5, fino ad oggi occupata proprio da “Paperissima Sprint”, sarà affidata a una versione completamente rinnovata de “La Ruota della Fortuna”, con alla guida Gerry Scotti. Il celebre quiz torna in una veste aggiornata, con un nuovo studio televisivo, una band musicale dal vivo e una formula finale rivisitata per rendere il gioco più dinamico e coinvolgente per il pubblico. Il ritorno di Scotti in questa fascia oraria rappresenta una scommessa importante, puntando sulla nostalgia e sulla solidità del conduttore, tra i volti più amati della rete.

Ma non finisce qui. Da lunedì 21 luglio, sempre su Canale 5, arriverà anche “Sarabanda”, lo storico quiz musicale degli anni Duemila, che rinasce con Enrico Papi alla conduzione. La struttura classica dello show – con sfide rapide e concorrenti agguerriti – sarà mantenuta, ma adattata a un formato più moderno, che promette di attrarre sia gli spettatori affezionati di un tempo sia un nuovo pubblico.

Il trasferimento di “Paperissima Sprint” su Italia 1 comporterà un’altra modifica importante: il programma andrà in onda al posto dei Simpson, che da sempre occupavano la fascia preserale estiva della rete giovane del gruppo. “Paperissima Sprint”, prodotto da Antonio Ricci, non perde però centralità: continuerà a far parte della linea editoriale di Mediaset, solo su un canale differente. Secondo fonti interne, la scelta è in pieno accordo con lo stesso Ricci, nell’ambito di una “ristrutturazione concordata e condivisa”.

Non è un caso, tuttavia, che la redazione di “Paperissima” e “Striscia la Notizia” abbia sottolineato, tramite i social ufficiali, gli ottimi ascolti registrati recentemente. Il programma comico ha toccato punte del 20% di share, con una media del 16,6% lo scorso sabato 5 luglio. Numeri significativi che sembrano voler ribadire la solidità del format, nonostante il cambio di rete. Alcuni hanno interpretato la comunicazione social come un modo sottile per esprimere dissenso o, quantomeno, sottolineare la forza del programma in un momento di trasformazione.

Altro elemento chiave riguarda proprio “Striscia la Notizia”. Tradizionalmente in onda a partire da settembre, il celebre tg satirico slitterà quest’anno a novembre. Anche in questo caso si tratta di una decisione presa con Antonio Ricci, nell’ambito di un processo di revisione più ampio che coinvolge tutta l’offerta televisiva autunnale. “Striscia” resta un pilastro del palinsesto Mediaset, ma la sua partenza posticipata è segnale chiaro di un momento di transizione.