Questa sera 6 maggio non andrà in onda il nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca. Ecco cosa è successo.

Perché non va in onda stasera È sempre Cartabianca: la Berlinguer non sta bene

La nuova puntata di È sempre Cartabianca non andrà in onda questa sera 6 maggio 2025. La stessa Bianca Berlinguer ha annunciato di non stare bene e per questo non si presenterà nello studio del programma Mediaset. Il consueto appuntamento va in onda ogni martedì alle 21.20 su Rete 4 e tratta ogni volta tematiche di attualità e ospita diversi personaggi, tra cui l’immancabile scrittore e alpinista Mauro Corona.

Cosa è successo a Bianca Belinguer

L’annuncio è arrivato qualche momento fa ed è stato fatto direttamente dalla giornalista Berlinguer. L’Adnkronos ha infatti reso nota la comunicazione divulgata dalla conduttrice di È sempre Cartabianca. “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave“, ha commentato lei. Al momento non si sa quale sia il problema di salute del volto Mediaset. Al posto del programma andrà in onda il film Miglio Verde.

Le anticipazioni della prossima puntata di È sempre Cartabianca

Durante la puntata che avrebbe dovuto andare andare stasera 6 maggio, l’attenzione si sarebbe concentrata sul conclave e sulla Cappella Sistina che è adesso del tutto blindata. Ci saranno infatti 133 Cardinali chiamati ad eleggere il successore di Papa Francesco. La Berlinguer avrebbe inoltre discusso anche della foto pubblicata dagli account ufficiali della Casa Bianca, che ritrae Trump con la tiara papale. L’idea era quella di parlare anche del fonte est-europeo, con le ultime affermazioni di Donald Trump sull’ipotesi di un accordo tra Russia e Ucraina.