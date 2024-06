Ascolti tv assenti per 5 giorni: i dati Auditel non saranno diffusi fino – pare di capire – a lunedì 10 giugno…

Ascolti tv in sciopero dal 5 al 9 giugno: ecco perché non escono i dati Auditel

Come ormai saprete, un nuovo sciopero dei lavoratori di Nielsen Italia sta bloccando la diffusione pubblica – ma non l’elaborazione – dei dati Auditel del programmi televisivi. Dopo le agitazioni di aprile e di maggio, arriva un nuovo stop per i dati di ascolto tv, che non saranno diffusi fino al 9 giugno 2024. Dovrebbero dunque tornare a essere pubblicabili a partire da lunedì 10 giugno, con i risultati di domenica 9 giugno.

niente ascolti fino a domenica. Nuovo sciopero dei lavoratori della Nielsen (contrari alla decisione dell’azienda di delocalizzare alcuni servizi e ridimensionare la forza lavoro in Italia).#AscoltiTv — Francesco Canino (@fraversion) June 5, 2024

In tutto questo c’è da apprezzare la scelta di non iniziare lo sciopero in corrispondenza con l’inizio del daytime estivo Rai, partito lunedì 4 giugno, lasciando, dunque, almeno un paio di giorni di ‘dati’ per capire l’andamento delle edizioni estive dei programmi in striscia. Come ribadiamo, anche con lo sciopero i dati vengono elaborati e girati ai broadcasters che partecipano alla misurazione Auditel, agli investitori e alle associazioni membre.

Per avere un’idea dell’andamento della giornata Auditel vi rimandiamo alle analisi di HIT sulle curve degli ascolti del giorno precedente.