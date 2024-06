Ancora uno stop per i dati Auditel relativi alla programmazione della giornata di ieri, martedì 4 giugno 2024. Perché oggi non escono i dati degli ascolti tv? Per lo sciopero di chi elabora i dati raccolti da Auditel, ovvero Nielsen Italia, i cui dipendenti sono in protesta per i tagli minacciati/annunciati dall’azienda.

Il periodo di agitazione dei lavoratori Nielsen dunque prosegue e fa il paio con i pacchetti di sciopero già consumati precedentemente.

A differenza dell’ultimo stop registrato nelle sole giornate del 27 e 28 maggio 2024, in questa nuova tornata di sciopero il pacchetto di date comprende 5 giorni.

Dal 5 al 9 giugno infatti non vedremo i soliti dati d’ascolto che anche noi di TvBlog vi riportiamo normalmente in questo post.

niente ascolti fino a domenica. Nuovo sciopero dei lavoratori della Nielsen (contrari alla decisione dell’azienda di delocalizzare alcuni servizi e ridimensionare la forza lavoro in Italia).#AscoltiTv — Francesco Canino (@fraversion) June 5, 2024

Auditel non ha diffuso i dati quotidiani di ascolto, raggruppati in una ‘mancata rilevazione’ complessiva che non permette di definire con precisione le teste e le percentuali di share per i programmi in palinsesto. La mancata diffusione non equivale a una mancata ‘elaborazione’, che avviene invece regolarmente per garantire al mercato il suo normale ‘funzionamento’: i dati disaggregati sono regolarmente consegnati ai broadcaster per le proprie valutazioni.

Il rilascio dei dati dovrebbe riprendere regolarmente da lunedì 10 giugno.

