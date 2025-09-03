Perché Nadia Mayer ha lasciato Casa a Prima Vista. “Decisione sofferta”

Nadia Mayer dice addio a Casa a Prima Vista, il reality show che ha condotto insieme a Blasco Pulieri e Corrado Sassu. La famosa agente immobiliare ha infatti deciso di cambiare vita e di dedicarsi ad altri progetti professionali. L’annuncio è arrivato da parte della diretta interessata, che ha postato un messaggio social e che ha fatto sapere la sua volontà di continuare ad essere presente nella prossima stagione del programma di Real Time. Le puntate che saranno presto trasmesse sono infatti state registrate in passato. “Gli episodi in onda sono tutti nuovi e continuerò a essere protagonista anche nella prossima stagione“, ha infatti detto.

Perché Nadia Mayer lascia il mondo immobiliare

La protagonista di Real Time ha rotto il silenzio sui social con un video Instagram. “Sono qui a confessarmi” – ha esordito Mayer – “ho preso una decisione molto sofferta, non è stato facile“. L’agente ha quindi annunciato di aver voluto lasciare il mondo immobiliare dopo molti anni di operatività in questo ambito. Il motivo? Lei stessa ha dichiarato di avere in mente un nuovo progetto e di avere voglia di sperimentare nuove esperienze. Per il momento non ci sono informazioni sul tipo di attività professionale che porterà avanti la conduttrice, dato che lei stessa ha preferito mantenere una riservatezza a riguardo. “Ho voglia di sperimentare qualcosa di nuovo“- ha continuato lei – “ho bisogno di nuove idee e progetti“.

Il video ha quindi fatto subito il giro del web e non sono mancati i numerosi commenti da parte dei fan, che hanno sostenuto Nadia Mayer in questa sua decisione.

Le parole di Nadia Mayer sulla sua carriera

Durante un’intervista rilasciata per Fanpage, la protagonista di Casa a Prima Vista ha raccontato gli esordi della sua carriera e anche come ha mosso i primi passi nel mondo immobiliare. “La mia passione nasce quando ero piccola” – ha detto lei – “Abitavo in campagna con i miei nonni e già allora costruivo casette per le galline usando la classiche cassette della frutta in legno”. Sua nonna continuava infatti a comprarle, e intanto lei pensava a una soluzione in grado di ottimizzare gli spazi. Questa passione è stata senz’altro coltivata negli anni e si è trasformata in una vera e propria professione. “Crescendo ho iniziato ad accompagnare le mie amiche che andavano a vedere case” – ha infine concluso Nadia Mayer – “mi sono fatta completamente coinvolgere da questo mondo, fino a farlo diventare il mio lavoro“. Poi c’è stato il successo di Casa a Prima Vista, che ha del tutto rivoluzionato la sua vita.