Perché Mediaset ha deciso di staccare la spina a The Couple

The Couple fin dall’inizio non ha avuto gli ascolti sperati e per questa ragione si era deciso di anticipare la finale, riducendo le puntate dalle otto iniziali a cinque. Poi è arrivata la decisione improvvisa di Mediaset di interrompere la messa in onda, annullando anche l’ultima puntata, una cosa del tutto inaspettata, anche per gli stessi concorrenti. La diretta quotidiana è stata interrotta e l’azienda del Biscione ha comunicato la decisione presa, annullando di fatto la finale.

L’ultima puntata di The Couple sarebbe dovuta andare in onda domenica 11 maggio, ma il programma è stato praticamente soppresso, senza nemmeno attendere la finale. Gli ascolti troppo deludenti dell’appuntamento di domenica 4 maggio, hanno spinto l’azienda a chiudere i battenti ancora prima, interrompendo la trasmissione della diretta “di punto in bianco”.

The Couple chiude senza la finale, cosa è stato deciso

Non ci sarà alcuna finale di The Couple, nemmeno quella anticipata che era prevista per domenica 11 maggio. Il programma ha chiuso i battenti ancora prima, i concorrenti sono tornati a casa e non ci sarà l’ultima puntata. Lo show condotto da Ilary Blasi è stato bruscamente interrotto a causa degli ascolti che hanno raggiunto per Canale Cinque minimi storici.

L’ultimo appuntamento con poco più di 900mila spettatori è stato un vero e proprio record negativo per Mediaset, così si è deciso di chiudere ancora prima dell’ultima puntata. Già l’azienda era corsa ai ripari riducendo le puntate e cancellandone tre, ma poi ha scelto repentinamente di sospendere il reality. I concorrenti sono stati avvisati e hanno così lasciato la casa a telecamere spente, la diretta è stata improvvisamene interrotta per chiudere di fatto il programma. Mediaset ha deciso di devolvere interamente in beneficienza il milione di euro che sarebbe dovuto essere il montepremi finale.

L’azienda ha annunciato la chiusura anticipata del programma con un comunicato stampa, in cui ha spiegato che il montepremi è stato devoluto in beneficienza, si legge nella nota divulgata: “(…) il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà (…)“. Il milione di euro è stato devoluto all’Istituto Giannina Gaslini di Genova e servirà a realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Gesto che ha già ricevuto i ringraziamenti pubblici da parte della struttura ospedaliera. Pare che la decisione della soppressione di The Couple sia stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi a causa dei pessimi ascolti dell’ultima puntata.

Chiuso il programma The Couple, la reazione di Ilary Blasi

Mediaset nel comunicato stampa ha ringraziato Ilary Blasi “per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”. Con molta probabilità la decisione della chiusura anticipata non deve aver fatto piacere alla conduttrice. Già dopo l’ultimo appuntamento del 4 maggio, dopo che era stata resa nota la decisione di chiudere il programma prima del tempo, pare che la Blasi avesse cancellato dal suo profilo Instagram ogni riferimento al reality. Adesso è volata in vacanza sul lago di Como, dove alloggia in uno degli alberghi più esclusivi, si è concessa quindi un soggiorno extra lusso per staccare la spina.