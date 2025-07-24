Perché L’Estate nei tuoi occhi non è (solo) una serie che parla di amore: il vero significato dietro il triangolo amoroso

Non è semplice parlare di amore in tv: il rischio è quello di finire in argomenti scontati e poco originali, oltre che complessi seppur apparentemente semplici. Spesso un modo lo si trova, e per questo il piccolo – e grande – schermo è ormai pieno di prodotti che ruotano tutti attorno al tema dei sentimenti, delle relazioni finite male, dei cuori infranti. L’Estate nei Tuoi Occhi (The Summer I Turned Pretty) ha invece trovato una chiave di lettura diversa – e inaspettata – per i telespettatori. Non si può in realtà di certo dire che la serie tv Prime Video sia un capolavoro, oppure che rappresenti un prodotto di eccellente qualità, ma è proprio questo il bello. Nella sua totale imperfezione, la storia di Jenny Han ha concesso al pubblico la possibilità di scovare quella parte fragile, imperfetta, spesso anche impossibile da trovare, racchiusa in ognuna delle storie che viviamo.

Lo ha fatto passo dopo passo, un giorno alla volta, scoprendosi pian piano e facendo scoprire il proprio mondo agli altri. Il merito è, sì, dei giovani protagonisti e della loro bravura, ma è anche – e soprattutto – di un insieme di elementi che compongono questo prodotto. Tutte piccole parti che hanno fatto sì che la serie diventasse così acclamata in tutto il mondo.

Belly, Jeremiah e Conrad: il vero significato del triangolo amoroso

L’Estate nei Tuoi Occhi parla di un triangolo amoroso e questo, nonostante sia un dato di fatto, è in realtà un elemento da cui partire per costruire tutto il resto. Belly – la protagonista – è da sempre innamorata di Conrad, il suo primo amore, ma l’amicizia e il forte legame che c’è sempre stato con l’altro fratello Fisher le consentono di credere che in realtà sia lui il prescelto del suo cuore. Da qui parte una lotta titanica con sé stessa, alla scoperta dei propri sentimenti e di una libertà interiore che le dia la possibilità quantomeno di scegliere. Belly è fragile, confusa, persa nei suoi pensieri e non sa da quale parte andare. Conrad è misterioso, cupo, spesso triste ma con una profondità d’animo incredibile. Jeremiah è solare, incarna la gioia, c’è sempre e in ogni occasione, non delude mai. Eppure c’è qualcosa in lui che, pian piano, inizia a venir fuori.

L’autrice Jenny Han ha costruito di nascosto uno “scheletro” che, nel suo essere impercettibile, è venuto fuori solamente in pochissimi istanti e soprattutto in questa terza stagione, in onda su Prime Video fino al 17 settembre. Tra Jeremiah e Conrad c’è una lotta tra fratelli che non ha niente a che vedere con i sentimenti per la ragazza, ma che è partita molto tempo prima e che dura da tutta una vita. Agli occhi del padre, Conrad è quello perfetto, non sbaglia una mossa e ha sempre saputo prendere le giuste scelte. Jeremiah è invece la “pecora nera” e, per questo, messo da parte anche da adulto. Una guerra iniziata quando entrambi erano in fasce, e continuata per tutte le tappe della loro vita.

Poi c’è Belly, la ragazza che hanno visto crescere e che è diventata – con il tempo – una musa per entrambi, ma anche colei che solo Conrad ha da sempre conquistato. Cosa significa quindi davvero l’amore che Jeremiah prova per Belly? E se fosse un modo per dimostrare di aver vinto lui quella medaglia d’oro, strappata al fratello appena presentata l’occasione? Una prospettiva inedita da cui si può vedere questa serie tv, che va ben oltre la superficialità dei rapporti amorosi, ma che scava più nel profondo restituendoci un’empatia senza eguali.

Il “fantasma” di Susannah e l’idea di amicizia/famiglia

Attorno a tutte le vicende raccontate, c’è anche una perdita importante che trasforma le vite dei protagonisti in esistenze apparentemente piene ma in realtà svuotate. La mancanza si sente ovunque e in ogni cosa che succede, e dà l’idea di quanto un lutto improvviso possa cambiare per sempre le vite di chi lo affronta. Jeremiah e Conrad piangono la loro mamma anche in questa terza stagione, nonostante siano trascorsi anni dalla sua improvvisa scomparsa. Quello di Susannah è un “fantasma” continuo, che non muore mai e che pone ancora di più l’accento su un concetto fondamentale, cioè quello di amicizia che diventa famiglia. Al di là dei legami amorosi, quello tra Belly, Jeremiah, Conrad e Steven è un rapporto che non svanirà mai, perché ha saputo rinnovarsi con il tempo, diventare ben saldo e superare anche le fragilità e gli errori che, inevitabilmente, i protagonisti hanno compiuto negli anni.

E poi c’è Laurel, l’amica – e sorella – di Susannah. Una figura che incarna alla perfezione l’idea di solidarietà femminile, di libertà, di unione indissolubile e di un’amicizia che dura una vita, e che va anche al di là della morte stessa. Una tematica importante, questa, che fa eco nel corso della serie e che è presente in tutte le sue più nascoste sfaccettature. Un’amicizia, la loro, che crea anche un’eredità bellissima per Belly e Taylor, amiche da una vita e con un legame che segue la loro scia.

La vera protagonista è la musica di Taylor Swift

C’è però un aspetto ancora più importante in questa serie tv di Prime Video ed è il potere che i suoi ideatori hanno dato alla musica, optando per i brani – iconici e romantici – di Taylor Swift. C’è chi dice che questo prodotto non avrebbe avuto lo stesso successo se non ci fosse stata la popstar ad accompagnare ogni scena. Del resto, la cantante americana è l’emblema del concetto di amore, di relazioni finite, di cuori infranti, ma anche di sentimenti recuperati. Sono tutti temi, questi, che hanno risuonato nelle sue canzoni nel corso degli anni e che sono stati la colonna sonora di tanti film.

Nessuno si aspettava però che la sua musica potesse sposare alla perfezione la storia narrata ne L’Estate nei tuoi occhi, come se i brani fossero stati scritti proprio per questa serie. Del resto, non è semplice parlare di amore in tv, ma quando i volti sono accompagnati dalle note tutto diventa più facile. L’amore non ha problemi, i pensieri si schiariscono e il caos si dissolve. Alla fine, a vincere è proprio l’anima che ritorna serena, senza più pressioni o tecnicismi.