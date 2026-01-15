Perchè l’attore Maurizio Lastrico ha lasciato Don Matteo

Per gli appassionati di Don Matteo il nome di Maurizio Lastrico è indissolubilmente legato a quello di Marco Nardi, il pm giunto a Spoleto poco prima dell’arrivo del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Malgrado le grandi differenze di carattere tra i due scatta la scintilla. Ma molti ostacoli si presentano sul cammino di un amore decisamente tormentato.

A mettersi in mezzo il tradimento di Marco poco prima di sposarsi, con Anna che lo abbandona all’altare troncando la relazione. Il pm prova a riconquistarla. Ma la capitana è tutta presa dall’interesse per il pregiudicato Sergio La Cava. Le parti si invertono quando Nardi inizia una storia con Valentina Anceschi.

Alla fine di un lungo tira e molla Marco e Anna si rimettono insieme e all’inizio della quattordicesima stagione della fiction convolano finalmente a nozze, trasferendosi poi insieme a Roma. Ma perché l’attore nato a Genova nel 1979 ha lasciato la fiction dopo Don Matteo 14?

Perché Maurizio Lastrico ha abbandonato il set di Don Matteo

Maurizio Lastrico ha interpretato il pubblico ministero Marco Nardi dall’undicesima fino all’inizio della quattordicesima stagione, uscendo di scena dopo aver coronato il sogno d’amore con Anna. Intervistato dal quotidiano La Repubblica il 15 ottobre 2024, Lastrico ha definito l’esperienza in Don Matteo «una delle più belle sorprese della mia carriera».

Recitare nella parte di Marco, ha dichiarato l’attore genovese, «mi ha fatto crescere e mi ha regalato l’amore del pubblico» anche grazie ai fondamentali incontri con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta (da lui definita «una Sinner della recitazione»). Quanto all’uscita di scena dal cast di Don Matteo, Lastrico ha parlato di «una decisione presa tutti insieme, non si poteva essere ripetitivi».

Malgrado l’uscita di scena a inizio di Don Matteo 14, Maurizio Lastrico non esclude la possibilità di un futuro ritorno nel cast della fiction che proprio in questi giorni è tornata in onda su Rai 1 con la quindicesima stagione, con Raoul Bova sempre nei panni di Don Massimo. «Non è detto che sia un’uscita definitiva, c’è la possibilità che ritorni, di stagione in stagione», ha detto Lastrico.

Ultimamente Lastrico è apparso nuovamente su Rai 1 nella serie tv Prima di noi. Si tratta della saga familiare ispirata all’omonimo romanzo di Giorgio Fontana che racconta 60 anni di storia italiana attraverso le vicende della famiglia Sartori, passando dal Friuli contadino alla Torino industriale attraverso le due guerre mondiali, il boom economico fino ad approdare nel pesante clima degli anni di piombo.

Nella nuova serie diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella e girata tra Friuli, Veneto e Piemonte l’attore genovese interpreta Gabriele Sartori, il primogenito di Nadia e Maurizio. Sognatore come sua madre, Gabriele farà l’insegnante e finirà per sposarsi con Margherita, diventando padre di Eloisa e Davide.