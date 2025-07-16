Perché il programma di Poletti e Federica Panicucci è stato cancellato: la decisione Mediaset

Nella nuova stagione televisiva autunnale spicca un’assenza che non passa inosservata. Mattino Quattro, il programma di attualità condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, non figura nel palinsesto autunnale della rete.

Una decisione che, secondo quanto riportato da Dagospia, sembra segnare una vera e propria chiusura, almeno per il momento, di uno spazio che aveva cercato di ritagliarsi un’identità nel panorama dell’informazione mattutina targata Mediaset.

Una scomparsa silenziosa nel day time di Rete 4

Dopo aver accompagnato il pubblico ogni mattina fino allo scorso maggio, Mattino Quatrro era entrato in pausa estiva con la promessa (almeno dichiarata in onda) di tornare a settembre. Ma qualcosa evidentemente è cambiato.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, il programma non rientrerà nel palinsesto e i due conduttori sarebbero già stati destinati ad altri impegni all’interno dell’azienda. Anche se per il momento non sono emersi ulteriori dettagli.

“Salvo colpi di scena”, precisa Candela, lasciando aperto uno spiraglio all’eventualità di un ripensamento dell’ultima ora da parte dei vertici del Biscione. Non sarebbe la prima volta, dopotutto. Gia in passato, la programmazione del mattino di Rete 4 era stata soggetta a cambiamenti repentini e ripensamenti strategici.

Un addio inaspettato (e non annunciato)

Ciò che colpisce maggiormente è il silenzio he ha accompagnato la possibile chiusura del programma. L’ultima puntata di Mattino Quattro è andata in onda lo scorso 23 maggio e in quella occasione Panicucci e Poletti aveano salutato il pubblico con la consueta formula delle “vacanze estive”, lasciando intendere che la ripresa a settembre fosse già nei piani.

“Mattino Quattro va in vacanza oggi, ma vedrete Federica Panicucci a Mattino 5 e io sono impegnato con Francesca Barra con Quattro di sera Weekend”, aveva detto il conduttore. E Panicucci aveva aggiunto: “Con Mattino Quattro torniamo presto”. Insomma, una bella batosta per i fan del programma.

Se la cancellazione dovesse essere confermata, si tratterebbe di una chiusura netta per un pragramma nato con l’ambizione di offrire un’alternativa informativa nel primo mattino di Mediaset. Un esperimento che, evidentemente, non ha soddisfatto del tutto le aspettative in termini di ascolto e impatto imprenditoriale.

Federica Panicucci, volto storico di Mattino Cinque, resta comunque uno dei capisaldi del day time di Mediaset. Roberto Poletti, giornalista e conduttore, potrebbe essere inserito in altri progetti sulla stessa rete. Ma per ora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa da Mediaset. Non resta che attendere, quindi, per scoprire il futuro televisivo di questi due conduttori ormai molto amati.