Perchè Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales

Il noto conduttore non sarà più il giudice del celebre show, ma si sta preparando ad una nuova fase della sua lunga e straordinaria carriera

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della televisione italiana sta per dire addio ad uno dei programmi di punta del sabato sera di Canale 5. E ben dopo 11 anni di onorato servizio. E’ notizia di questi giorni infatti, l’uscita del presentatore dalla giuria di Tú Sí Que Vales. Una novità inaspettata che ha spiazzato i telespettatori che hanno sempre apprezzato la sua garbata ironia all’ interno dello show di Maria De Filippi.

Scotti, che riesce sempre a coniugare comicità, umanità e intuito televisivo, ha senz’altro contribuito a rendere Tú Sí Que Vales un programma molto seguito e ogni anno atteso. L’annuncio è arrivato proprio nel momento in cui si stanno intensificando i preparativi della prossima stagione.

Tuttavia non c’è da disperarsi: Gerry Scotti non lascia la rete a cui è fedelissimo fin dagli albori della sua carriera e che lo ha reso un simbolo del piccolo schermo: anzi, se qualcuno aveva temuto il peggio, può fare un sospiro di sollievo perchè il presentatore ha stretto ancora di più il suo legame con Cologno Monzese.

Un pilastro della televisione

Gerry Scotti non sarà più giudice di Tú Sí Que Vales: una scelta inaspettata che ha fatto sorgere domande, di cui le risposte non si sono fatte attendere e sono forti e chiare. Il presentatore infatti si sta preparando ad una svolta professionale più ampia, un cambio di passo concordato con l’azienda per aprire nuove strade creative. Non si tratta dunque di una rottura, ma di una riorganizzazione degli impegni che punta a valorizzare ancora di più il suo talento e la sua pluriennale esperienza.

A darne notizia è un comunicato ufficiale che non lascia dubbi: Scotti resterà figura centrale del palinsesto Mediaset, e sarà coinvolto in nuovi progetti editoriali di rilievo e a confermarlo è stato direttamente Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto ringraziare pubblicamente il conduttore con parole affettuose e cariche di stima: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset”.



Nonostante il dispiacere per l’uscita da Tú Sí Que Vales riamane, soprattutto perchè Scotti ne ha fatto parte fin dalla prima edizione del 2014, creando un legame con il pubblico affezionato, ma anche con i colleghi storici come la stessa Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.E’ anche vero che il suo posto sarà occupato da un altro volto amatissimo di Mediaset, un conduttore che ha tanti anni di esperienza e uno stilo unico, Paolo Bonolis.

La verve più graffiante e l’ umorismo tagliente del volto di Avanti un altro! sicuramente daranno un tocco nuovo al programma. Nel frattempo, Gerry Scotti è tornato al timone di Caduta Libera, uno dei quiz più seguiti del preserale di Canale 5, e occupa temporaneamente il bancone di Striscia la Notizia.

“Mediaset è certa che il talento, l’esperienza e l’inesauribile capacità comunicativa di Gerry Scotti rappresentino una risorsa di grande valore per Canale 5” si conclude così il comunicato dell’azienda del biscione.