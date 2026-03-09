Perchè C’è Posta per Te chiude con due settimane di anticipo: la decisione
C’è posta per te chiude la stagione con due settimane di anticipo. Il people show di Maria De Filippi si è fermato il 7 marzo: cosa andrà in onda al suo posto
La stagione 2026 di C’è posta per te si è conclusa con due settimane di anticipo rispetto alla programmazione iniziale.
L’ultima puntata del people show condotto da Maria De Filippi è andata in onda sabato 7 marzo su Canale 5, chiudendo un ciclo che, secondo i piani originali, avrebbe dovuto proseguire ancora per altre due settimane.
A confermare la fine anticipata sono stati gli stessi titoli di coda della trasmissione, accompagnati da un montaggio celebrativo delle storie più significative dell’edizione appena terminata.
Si tratta di una scelta che non è stata ufficialmente confermata da Mediaset.
La scelta Mediaset e cosa verrà trasmesso al posto di C’è Posta per te
Già da sabato 14 marzo lo spazio lasciato libero dal people show verrà occupato da uno speciale evento musicale: il concerto di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Una scelta che punta a contrastare l’appuntamento su Rai1 con Sanremo Top, il nuovo show musicale guidato da Carlo Conti.
La settimana successiva, sabato 21 marzo, dovrebbe invece segnare l’avvio del serale di Amici, altro pilastro dell’offerta Mediaset firmato Maria De Filippi. Il talent show tornerà nella collocazione tradizionale del sabato sera e si troverà a confrontarsi con un altro grande debutto della televisione pubblica: il ritorno di Canzonissima, condotto da Milly Carlucci.
In questo scenario, la conclusione anticipata di C’è posta per te appare dunque come una mossa di calendario per un format che continua a restare uno dei marchi più riconoscibili della televisione italiana.
Dopo oltre vent’anni di successi, il programma conserva una base di pubblico molto ampia e resta uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva, anche quando gli ascolti registrano una flessione fisiologica.
La pausa anticipata consente ora alla rete di preparare il terreno per i prossimi scontri di prime time, puntando su eventi e format capaci di mantenere alta la competitività del sabato sera. Per C’è posta per te, invece, l’appuntamento è rimandato alla prossima stagione, quando il people show tornerà, come di consueto, nei primi mesi del nuovo anno televisivo.