Perché Angelo Madonia non è più a Ballando con le Stelle

Angelo Madonia ha lavorato nello studio di Ballando con le Stelle in qualità di ballerino professionista e, durante la scorsa edizione, ha accompagnato Federica Pellegrini in questa avventura. Di certo, quella è stata una stagione molto chiacchierata, dato che vi aveva partecipato anche la sua nuova fidanzata Sonia Bruganelli, reduce della fine della sua storia d’amore – durata anni – con Paolo Bonolis. I due sono infatti più volte finiti sui più importanti giornali di cronaca rosa, proprio per via della loro relazione, ma anche perché Madonia ha ad un certo punto lasciato il programma artistico Rai che lo ha reso così famoso dinnanzi al grande pubblico italiano.

Nel frattempo, ci si sta preparando alla nuova edizione del talent, e presto ci sarà anche Sognando Ballando con le Stelle, uno speciale dedicato alle “vecchie glorie” del programma e realizzato per omaggiare i 20 anni di trasmissione.

Angelo Madonia via da Ballando con le Stelle, il motivo

Durante la scorsa edizione del talent Rai, è successo un vero colpo di scena: Angelo Madonia – presentatosi in studio in coppia con Federica Pellegrini – ha dovuto lasciare nel bel mezzo del programma. La campionessa olimpica ha quindi in primis continuato la gara con Samuel Peron, che ha però subìto un infortunio durante le prove, e alla fine con Pasquale La Rocca. Il fidanzato di Sonia Bruganelli è quindi stato improvvisamente escluso dal programma e a darne l’annuncio è stata proprio la Rai con una nota divulgativa. “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con la Rai e la direzione artistica” – si leggeva nel comunicato – “comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti“.

Si è trattata in realtà della prima volta in cui è stata presa una tale decisione nella storia del programma, come ha anche evidenziato Alberto Matano nel corso de La Vita in Diretta. Nel corso di una recente intervista da lui rilasciata per il programma Ciao Maschio, Madonia ha confessato che ad un certo punto era stato preso di mira solo un argomento che riguardava la sua vita privata. “Da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent“, ha dichiarato lui.

Angelo Madonia torna a Ballando con le Stelle? La verità

Durante la stessa intervista di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo gli ha chiesto se tornerebbe mai a Ballando con le Stelle. “Ho già compiuto i miei primi 40 anni” – ha detto lui – “quindi il mio primo cerchio importante, anche da ballerino, l’ho concluso. Infatti quest’anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell’industria della danza“. Pare quindi esserci la conferma della sua assenza nella prossima edizione del famoso talent condotto da Milly Carlucci.