Perchè Aldo Montano è stato ricoverato: preoccupazione per l’ex gieffino schermidore

Aldo Montano, ex schermitore e volto tv, ha condiviso sui social un post che ha allertato i fans. Lo sportivo, che gode di ampia popolarità grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico: un’operazione che a quanto pare era in programma, di cui l’ex sportivo ha parlato lo scorso anno. Montano vanta una carriera splendente come campione di scherma e subito dopo il ritiro dalle gare ha accettato di partecipare a diversi reality.

Questo gli ha permesso di conquistare il titolo di volto tv. Più volte concorrente de Il Grande Fratello Vip, Montano si è rivelato un personaggio competitivo, ma leale ed è riuscito ad ottenere ampi consensi da parte del pubblico. Inoltre è molto attivo sui social dove ha un vasto seguito. Sul suo account condivide momenti del suo lavoro, e della sua dedizione alla scherma, oltre che alcuni scatti della compagna e figli. E’ un personaggio molto amato, per questo la notizia sulle sue condizioni di salute ha fatto preoccupare.

Montano ha condiviso diversi scatti dove appare in un letto di ospedale. Le foto lo ritraggono nel nosocomio di Sassuolo prima da solo e poi con lo staff della struttura. Lo sportivo ha ringraziato tutti per l’assistenza e le cure ricevute: ma cosa gli è successo? Dalla didascalia che accompagna le foto si deduce che Montano è stato operato alla spalla a causa di infortunio provocato dalla scherma: “I guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono”. Ha affermato l’ex gieffino.

Aldo Montano: “La scherma ha chiesto il conto…”

“Work in progress… again! La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo”, ha aggiunto Montano. L’ex schermitore ha spiegato perché si è operato: “Oggi è il turno della spalla: pit stop tecnico con il mitico Prof. Giuseppe Porcellinie lo staff top dell’Ospedale di Sassuolo. Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100%—dentro e fuori dalla pedana”.

Montano ha poi aggiunto: “Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta. Non è la prima riparazione… e non sarà l’ultima.” L’ex gieffino non si è mai sentito solo in questi momenti difficili, oltre allo staff medico presente e attento al suo fianco c’è la sua famiglia. La moglie Olga Plachina e i suoi figli sono il suo punto di riferimento e non potrebbe mai fare a meno di loro.

Montano: “Devo fare il tagliando…”

Solo un anno fa Aldo Montano ha confessato a Silvia Toffanin di avere un problema alla spalla che gli impedisce di vivere la quotidianità come vorrebbe: “Mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po’ presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti. “

Lo sportivo ha poi precisato: “È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà”. Oggi ha dato una svolta alla sua vita e da ora potrà affrontare ogni esperienza in modo più completo.