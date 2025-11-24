Nuovo amore per Agnese a Uomini e Donne. Sarà la scelta giusta?

Perché Agnese ha lasciato Uomini e Donne

Nuova registarzione, nuove scintille e, a sorpresa, una nuova coppia decide di uscire mano nella mano dal dating show più seguito della tv, Uomini e Donne, che nell’ultima puntata si è rivelato più che mai un concentrato di colpi di scena e frecciatine, piccole tragedie e momenti di pura commozione.

Protagonista assoluta questa volta è Agnese De Pasquale, che ha sorpreso tutti con una decisione inattesa, ovvero quella di lasciare il programma (ma non da sola).

Agnese trova l’amore con Roberto

Chi l’avrebbe mai detto che Agnese, dopo settimane passate a tentare di decifrare l’irresistibile (e talvolta sfuggente) Federico Mastrostefano avrebbe trovato la sua felicità altrove? E invece è successo. Secondo Lollo Magazine, gestito dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la dama ha deciso di uscire dal programma insieme a Roberto Priolo.

Un’uscita di scena che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto dopo i battibecchi delle scorse puntate. Ma a quanto pare proprio quelle incomprensioni hanno spalancato la porta a un coinvolgimento più genuino, tanto che la coppia ha annunciato la scelta con un misto di emozione e tenerezza. L’intero studio ha ceduto almeno a un mezzo sorriso.

Prima di tutto questo c’è stata però la consueta apertura di Gemma Galgani. La dama torinese ha accolto un cavaliere nuovo di zecca, un signore sui sessant’anni. Lei entusiasta, Tina Cipollari caustica come sempre: insomma, la normalità.

Federico fa arrabbiare Emanuela

E mentre Agnese ha scritto il suo lieto fine, Federico continua a percorrere la sua personale autostrada di conoscenze. Stavolta però ha fatto irrritare Emanuela, pare infatti abbia sentito altre dame tra cui Marta. Una mossa non proprio diplomatica che ha generato qualche tensione in studio.

Nel frattempo un aspirante cavaliere è sceso per conoscere Lucia, che però lo ha congedato con eleganza. Non sempre la scintilla scatta in quattro minuti televisivi.

Sul Trono Classico, la situzione si è fatta frizzante. Sara Gaudenzi è uscita in esterna con Thomas, e tutto è filato così bene (bacio compreso) che il giorno dopo lo ha…eliminato. Motivazione ufficiale: lui troppo preso, lei meno.

Ma non è tutto, Sara ha avuto anche un diverbio acceso con Jakub, mentre Marco ha deciso di presentarsi con un mazzo di rose pur senza esterna. Gesto inatteso, forse un po’ teatrale, ma sicuramente d’effetto. Cristiana Anania ha chiesto invece alla produzione di richiamare Ernesto, ma il corteggiatore ha gentilmente declinato l’invito. La tronista, intanto, prosegue la conoscenza con Simone e Federico.

Capitolo Ciro Solimeno: il suo Trono è ufficialmente iniziato. Reduce dalla fine della relazione con Martina De Ioannon, Ciro sembra determinato a rimettersi in gioco e la sua prima esterna con Alessia è stata l’occasione perfetta per rompere il ghiaccio. Se son rose…