Perché Affari tuoi si ferma stasera 13 novembre: Stefano De Martino non va in onda

Pausa forzata per Affari Tuoi. Ecco perché Stefano De Martino non andrà in onda e quando, invece, lo rivedremo.

Stasera i telespettatori di Rai 1 non troveranno il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il popolare game show condotto da Stefano De Martino. Ecco perché.

Non è raro che la trasmissione sia vista insieme a parenti e amici, che commentano e scommettono sull’esito delle scelte dei concorrenti. Questa componente sociale ha fatto di Affari Tuoi un vero e proprio “ritrovo familiare” davanti alla televisione, dove l’interazione tra il pubblico e il programma crea un’atmosfera di partecipazione collettiva.

Stefano De Martino ha dato nuova linfa al programma, portando una ventata di freschezza senza snaturare l’essenza che ha reso Affari Tuoi un cult della televisione italiana. Ma per un giorno, dovremo fare a meno della sua verve. Ecco perché.

Perché Affari tuoi non andrà in onda

La rete ha infatti deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda dello show per fare spazio a un evento sportivo di rilevanza internazionale: la partita tra Moldova e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20:30 dallo Stadionul Zimbru di Chisinau.

Questa non è la prima volta che Affari Tuoi cede il passo alla Nazionale. Come accaduto in altre occasioni, in particolare durante le qualificazioni per gli ultimi campionati mondiali, Rai 1 ha scelto di adattare la sua programmazione per dare priorità alle partite della squadra azzurra, che continuano a richiamare un vasto pubblico di appassionati, tra cui anche coloro che non seguono regolarmente il calcio. La scelta di interrompere la programmazione del game show, quindi, non è una novità, ma un sacrificio inevitabile, data la forza del calcio nel panorama televisivo italiano.

Per i fan del celebre programma, tuttavia, non c’è motivo di preoccupazione: la pausa sarà breve. Affari Tuoi tornerà infatti venerdì 14 novembre, alle 20:45, con Stefano De Martino pronto a riprendere il suo ruolo da conduttore, intrattenendo il pubblico con la consueta suspense e il tanto amato gioco dei pacchi.

Non è la prima volta che il successo di De Martino deve fare i conti con il “sacro” appuntamento calcistico. In ottobre, il game show aveva dovuto sospendere la sua programmazione per far spazio a due importanti match della Nazionale, contro Estonia e Israele. Nonostante il successo di Affari Tuoi come programma di punta del prime time, il calcio ha ancora il primato nelle scelte televisive, ribadendo quanto sia ancora forte l’influenza degli sport, in particolare del calcio, sulla televisione generalista.