Ossi di Seppia ‘riporta’ Peppe Vessicchio a Sanremo

Puntata dedicata a Sanremo per Ossi di seppia, la bella serie di doc brevi prodotta da 42° Parallelo e disponibile periodicamente con nuovi episodi su RaiPlay, che racconta gli eventi che hanno segnato il recente passato da un particolare punto di vista, quello di un testimone che ha così modo di portare i telespettatori all’interno di un evento in qualche modo vissuto – o del tutto sconosciuto – in maniera del tutto originale. Una serie “pensata per riconnettere i Millennials e la Generazione Z con il senso della memoria, attraverso una narrazione di eventi che hanno segnato le nostre vite, il nostro pensiero, le nostre abitudini e che rimarranno ancora una volta …quello che ricordiamo“, come si legge nella presentazione, che è riuscita a spaziare dalla diossina di Seveso al vino al Metanolo, dall’arrivo di Maradona all’addio a Frizzi.

Ebbene, alla vigilia del 73esimo Festival della Canzone, Ossi di Seppia dedica il suo nuovo appuntamento a Sanremo: lo fa ‘convocando’ un vero e proprio veterano dell’evento, il maestro Peppe Vessicchio, diventato negli anni un personaggio cult del Festival. Quest’anno non sentiremo Amadeus e i suoi co-conduttori annunciare “Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio” (e non è la prima volta che Vessicchio salta un’edizione), ma almeno questo Sanremo 2023 potrà contare su un ‘contenuto’ inedito nel quale il maestro potrà raccontare il Festival visto dal suo punto di vista, quello delle prove, della preparazione, dell’attesa, del momento cruciale sul podio per guidare orchestra e cantanti.

“Attraverso il Festival c’è la possibilità di parlare a tanti italiani tutti insieme, tutti uniti in una sola volta. Sanremo non è più soltanto una gara tra canzoni o tra cantanti. Piano piano in quello spazio sono arrivati anche i simboli del cambiamento che stiamo affrontando. E qualche volta sono stati addirittura anticipati”

dice il maestro Vessicchio, che di Festival ne ha vinti quattro, accompagnando chi ha alzato il trofeo leonino nella serata Finale. Un’icona di Sanremo, che più di altri ha visto cambiare non solo l’evento, ma anche il mondo discografico e tutto quello che ruota intorno al Festival.

L’appuntamento è per martedì 31 gennaio 2023: sarà allora che la nuova puntata, dal titolo “Perché Sanremo è Sanremo”, sarà rilasciata su RaiPlay. Buona visione.