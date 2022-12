Pelè, il campione brasiliano più volte annoverato tra i più forti calciatori di tutti i tempi, se non il più forte in assoluto, è morto oggi, giovedì 29 dicembre 2022, all’età di 82 anni.

Le condizioni di salute di Edson Arantes do Nascimento, conosciuto anche con il soprannome di O Rei, si erano aggravate nelle ultime settimane. Pelè era ricoverato in un ospedale di San Paolo da circa un mese a causa di disfunzioni renali e cardiache e stava ricevendo anche cure palliative per l’aggravarsi del tumore al colon.

Autore di 1281 gol in 1363 partite (ufficiali e non) e unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Coppe del Mondo (unico giocatore a ricevere il Pallone d’oro FIFA onorario), Pelè non ha mai giocato in club europei: nel corso della sua carriera, ha vestito quasi unicamente la maglia del Santos più la maglia dei New York Cosmos (giocando insieme a Giorgio Chinaglia) negli ultimi due anni della sua carriera agonistica.

Per quanto riguarda le apparizioni televisive in Italia, ricordiamo un’intervista concessa a Fabio Fazio, a Che tempo che fa, nell’aprile 2021, in collegamento da Santos. Nel corso dell’intervista, Pelè ripercorse la propria carriera, parlando della rivalità con Diego Armando Maradona, dei suoi gol più spettacolari (come il gol contro la Svezia ai mondiali di Svezia 1958, attualmente al terzo posto della classifica dei gol del secolo, stilata dalla FIFA) e ricevendo anche un videomessaggio da Gianni Rivera, suo rivale nella finale di Messico 1970.

Prima di quest’intervista, nel 2016, Pelè venne in Italia per la promozione del film biografico Pelé (in onda stasera su Canale 5 al posto di Sissi). Il 25 maggio, il campione prese parte all’evento benefico Bocelli & Zanetti Night, organizzato da Andrea Bocelli e Javier Zanetti, tenutosi il 25 maggio 2016 all’Open Air Theatre dell’Area Expo di Milano, condotto da Michelle Hunziker e andato in onda su Canale 5.

Su Netflix, nel 2021, inoltre, è disponibile il documentario Pelé: il re del calcio.