Pechino Express 2024 inizia giovedì 7 marzo, in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su Now, il suo viaggio sulla Rotta del Dragone con 8 nuove coppie in gara, una certezza come Costantino della Gherardesca alla conduzione e Fru dei The Jackal nel ruolo, inedito per il format, di inviato speciale. Tra i concorrenti troviamo due volti molto popolari e particolarmente amati dai più giovani: stiamo parlando di Artem (Tkachuk) e di Antonio Orefice, rispettivamente Pino e Totò in Mare Fuori.

I due attori si ritrovano insieme per un’esperienza molto diversa da quella vissuta sul set della fiction di Rai 2: abbiamo avuto modo di incontrarli in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pechino Express in quel dell’aeroporto di Linate (della quale potete trovare tutte le dichiarazioni qui) per avere un assaggio di quanto accaduto nelle settimane che li ha visto in giro per Vietnam, Laos e Sri Lanka per cercare la vittoria dell’adventure reality prodotto da Banijay Italia.

Da Mare Fuori alla Rotta del Dragone

Artem e Orefice dichiarano che l’aver lavorato insieme sul set di Mare Fuori non è stato sempre un vantaggio in questa avventura: l’aver condiviso quell’esperienza ha avuto degli effetti positivi e qualcuno negativo nel viaggio verso lo Sri Lanka; più del set in comune ha avuto un peso il fatto che si conoscano da molto tempo. Ma hanno entrambi le idee chiare quando si tratta di raccontare quali sono i motivi che li hanno spinti a misurarsi in questa non facile prova: per Orefice la voglia di dimostrare di essere coraggioso “e secondo me ci sono riuscito, anche se non voglio sembrare presuntuoso… vedremo“. Quel che ha spinto/incuriosito Artem è stata l’idea di liberarsi dalla tecnologia per un po’.

Del percorso fatto a Pechino Express non possono dire molto, per non rovinare la sorpresa al pubblico. Ma sanno a chi la consiglierebbero dei propri colleghi di Mare Fuori: Nicolò Galasso e Giacomo Giorgio, aka Pirucchio e Ciro Ricci nella serie. Un suggerimento per chi cura il cast di Pechino Express: pronta una coppia di concorrenti per l’edizione 2025. Intanto vi lasciamo a questo breve scambio con i #Fratm di Pechino Express 2024.