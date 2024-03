Pechino Express 2024, la conferenza stampa in diretta

Manca poco all’inizio di Pechino Express 2024. A partire da giovedì 7 marzo inizierà l’undicesima edizione del reality show in onda su Sky Uno e in streaming su Now. Oggi, martedì 5 marzo, si terrà la conferenza stampa di presentazione e noi di Tvlog la seguiremo minuto per minuto, per aggiornarvi sulle dichiarazioni e sulle anticipazioni dei protagonisti. Appuntamento alle 12.30 per scoprire cosa aspettarci dai concorrenti…

Pechino Express 2024, concorrenti

Ecco chi sono i concorrenti di Pechino Express 2024:

Fabio ed Eleonora Caressa , “I Caressa”;

, “I Caressa”; Damiano e Massimiliano Carrara , “I Pasticcieri”;

, “I Pasticcieri”; Artem e Antonio Orefice , “I Fratm”;

, “I Fratm”; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi , “I Romagnoli”;

, “I Romagnoli”; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio , “I Brillanti”;

, “I Brillanti”; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini , “I Giganti”;

, “I Giganti”; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo , “Le Amiche”;

, “Le Amiche”; Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, “Italia Argentina”.

Pechino Express 2024, anticipazioni

Ecco qualche anticipazioni sulla nuova edizione. Si partirà dalle zone settentrionali del Vietnam, passando poi per il Laos e lo Sri Lanka.

Alla conduzione, come sempre, Costantino Della Gherardesca, al timone del programma dalla seconda edizione dopo aver partecipato alla prima come concorrente.

Assente Enzo Miccio, al suo fianco nelle ultime due edizioni. Al suo posto troveremo Gianluca Fru che, due anni fa, era stato concorrente in coppia con Aurora Leone. I due erano “gli sciacalli”.

Il promo di lancio di Pechino Express 2024 ironizza sulle pubblicità dei profumi, con i concorrenti in posa come modelli fino a quando il finto profumo pubblicizzato, “Imprevist”, non sprigiona tutta la sua essenza. “Una stagione che profuma già di imprevisto”, dice il claim, promettendoci un’edizione ricca di sorprese.

Appuntamento con la conferenza stampa di Pechino Express 2024 oggi, a partire dalle 12.30, in diretta liveblogging su TvBlog. Vi aspettiamo!