Pechino Express 2023 si avvia alla conclusione lasciando questa sera, giovedì 20 aprile, il secondo Paese attraversato dal percorso denominato La Via delle Indie: le cinque coppie ancora in gara cercano un biglietto valido per il passaggio dal Borneo Malese alla Cambogia, che dalla prossima settimana sarà la protagonista della parte finale di questa edizione. La sesta puntata di Pechino Express, in onda come sempre dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, parte infatti dal villaggio di Awat Awat per arrivare a Kota Kinabalu, per un percorso lungo 341 km. Ma vediamo cosa c’è in serbo per i 10 viaggiatori ancora in gara.

[tbm_liveblog]

Pechino Express 2023 – La Via delle Indie, anticipazioni settima puntata 20 aprile: le tappe

Dopo aver sperimentato le ‘coppie miste’, nate dall’incrocio dei concorrenti protagonista della scorsa puntata, i viaggiatori tornano nel pieno delle proprie dinamiche. L’uscita di scena di Mamma e Figlio è di certo un colpo per le dinamiche narrative e per la gara stessa e lascia gli Italo-Americani e i Novelli Sposi a combattere, davvero, per la vittoria.

Nel frattempo, tra un salvataggio e un altro, Le Attiviste e i Siculi sono arrivati alla settima puntata, mentre le Mediterranee si fanno sempre più minacciose. Ma vediamo cosa attende tutti loro in questa settima puntata.

Si parte da Awat Awat, ci si ferma a Mari Mari per permettere alle prime tre coppie arrivate di sostenere una Prova Vantaggio determinante – quindi si arriva al traguardo di puntata, Kota Kinabalu, ultimo luogo esplorato anche dai Conduttori in Borneo Malese.

Le coppie di Pechino Express 2023

LE ATTIVISTE: Giorgia Soleri e Federippi

GLI ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

I NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

MAMMA E FIGLIO: Martina Colombari e Achille Costacurta (eliminati alla sesta puntata dai Novelli Sposi)

GLI AVVOCATI: Alessandra Demichelis e Lara Picardi (eliminate alla quarta puntata dagli Italo-Americani)

GLI ISTRUITI: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero (eliminati alla terza puntata dalle Attiviste)

GLI IPOCONDRIACI: Dario e Caterina Vergassola (eliminati alla seconda puntata)

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì, dal 9 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.