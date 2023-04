Questa sera giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21:15 su Sky Uno e NOW andrà in onda la sesta puntata della decima stagione di Pechino Express, l’adventure show Sky Original realizzato da Banijay Italia condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Pechino Express 2023, anticipazioni sesta puntata 13 aprile

Il viaggio di Pechino Express riparte con la sesta tappa. Costantino ed Enzo hanno in serbo, infatti, una sorpresa per le sei coppie ancora in gara. Una sorpresa diventata negli anni una costante nel gioco: le coppie verranno mischiate, e ciò porterà ciascun viaggiatore a perdere il punto di riferimento più importante di questo viaggio, il proprio compagno di avventura, e a dover dimostrare di poter dare il massimo.

Il percorso della sesta tappa porterà i viaggiatori a continuare l’esplorazione del Borneo Malese: nastro di partenza al tempio di Tua Pek Kong a Sibu, poi di corsa al Kutien Memorial Park per la prima missione, quindi a Mukah dove tre coppie si sfideranno in un’estenuante prova vantaggio; dopo la ricerca di un alloggio per la notte, ripartiranno verso il meraviglioso Parco Nazionale di Niah, dove li attenderà una nuova missione; infine, traguardo di puntata nella città costiera di Miri dove, dopo fortunosi autostop e avventure mozzafiato, le coppie salteranno sul Tappeto Rosso prima di scoprire da Costantino ed Enzo la classifica finale e le coppie a rischio eliminazione.

La lunghezza totale di questa tappa è di 545km da Sibu a Miri

Al termine, Costantino ed Enzo leggeranno la classifica finale, con la busta nera che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Le coppie di Pechino Express 2023

Nella scorsa puntata nessuna delle coppie è stata eliminata. Ad ora in gara ci sono ancora sei coppie e sono:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”+

“Le Attiviste”+ Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”

“Gli Italo Americani” Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”

“Mamma e Figlio” Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”

“I Novelli Sposi” Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”

“Le Mediterranee” Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”)

Come seguire Pechino Express 2023 in tv e in live streaming

Il programma va in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. TvBlog seguirà in liveblogging il terzo appuntamento dalle 21:10!